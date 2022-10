Ein exklusives Kreuzfahrterlebnis

(c) beigestellt

Stilvolle Suiten in zeitgenössischem Design.

Entdecken Sie das exklusive „Schiff im Schiff“-Konzept – den MSC Yacht Club. Er verbindet das Gefühl einer Privatyacht mit dem umfangreichen Angebot eines Kreuzfahrtschiffes. Dieser Ort ist ideal für Gäste, die das Besondere suchen und sich auf einer Reise Exklusivität und Privatsphäre wünschen.

Zum Beispiel an Bord der neuen, innovativen MSC World Europa, mit LNG-Antrieb, dem derzeit saubersten Schiffskraftstoff. Der MSC Yacht Club auf der MSC World Europa bietet unvergleichlichen Komfort, erweiterte Außenflächen sowie stilvolle Suiten in zeitgenössischem Design. Diese Suiten mit zwei Decks bieten eine ganze Etage luxuriöser Entspannung mit Essbereich, Lounge und Gästebad. In den Duplex-Suiten gibt es zwei private Sonnendecks: eines davon mit privatem Whirlpool, Ess- und Loungebereich.

Mit der Bordkarte haben die Gäste des MSC Yacht Clubs exklusiven Zugang zur privaten Lounge, in der Getränke und Canapés serviert werden, sowie zum Fine-Dining-Restaurant, das zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet ist. Hier wird ein À-la-carte-Menü mit Spezialitäten des Küchenchefs serviert.

Die eleganten Bereiche im vorderen Teil des Schiffes überzeugen mit weitem Panoramablick. Nach einem Glas Champagner bei Livemusik, einem traditionellen Afternoon Tea oder nach einem Erkundungstag an Land können sich die Gäste in ihre großzügigen Suiten zurückziehen.

Ein rund um die Uhr verfügbarer Butler gehört ebenso zum Standard. Vollendet wird die exklusive Privatsphäre mit einem privaten Sonnendeck mit Pool, Sonnenliegen, Cabanas, Whirlpool sowie einer nahegelegenen Bar.

MSC Yacht Club auf der MSC Seaside Das erste Schiff einer innovativen Generation mit Elementen wie die einzigartige 360°-Outdoor-Promenade kurz über der Wasserlinie, die Panorama-Glasaufzüge am Heck und die atemberaubende 30 Meter lange Brücke auf dem obersten Deck. Der MSC Yacht Club wurde auf das nächste Level gebracht. Auf dem luxuriösen Vorderdeck des Schiffes gelegen, bietet er ein 1600 Quadratmeter großes Sonnendeck, eine private Lounge und ein Restaurant. Dieses einzigartige Schiff-im-Schiff-Konzept, das MSC als erstes Kreuzfahrtunternehmen auf den Markt gebracht hat, erstreckt sich über fünf Decks und ist mit zwei begehrten Apartment-Suiten ausgestattet. Diese verfügen über ein Wohnzimmer und einen großen Balkon mit Sitzecke und einen privaten Whirlpool. Ruefa Angebote: MSC World Europa – Westliches Mittelmeer ab/bis Genua,

p. P. ab 3169 Euro, z. B. 23.–30. 4. 2023

p. P. ab 3169 Euro, z. B. 23.–30. 4. 2023 MSC Seaside – Karibische Träume ab/bis Fort-de-France, inkl. Flüge

p. P. ab 5099 Euro

z. B. 10.–24. 12. 2022