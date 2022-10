Mercury Prize: Little Simz setzt sich gegen Harry Styles durch

Little Simz am Roskilde-Festival vergangenen Juli

Der britische Musikpreis geht heuer an die Rapperin Little Simz. Unter den Nominierten war auch Popikone Harry Styles.

Wegen des Todes von Queen Elizabeth I wurde die Vergabe des britischen Musikpreises Mercury Prize verschoben, am Mittwochabend wurde sie nachgeholt. Die diesjährige Auszeichnung geht an Little Simz. Die 27-jährige Rapperin, Sängerin, Produzentin und Schauspielerin aus London, die mit bürgerlichem Namen Simbiatu Ajikawo heißt, überzeugte mit ihrem Album „Sometimes I Might Be Introvert“, das im vergangenen Jahr erschienen ist.

Neben Little Simz waren elf weitere Musiker nominiert, darunter die Popikone Harry Styles sowie Sam Fender. Die mit 25.000 Pfund (rund 28.700 Euro) dotierte Auszeichnung ist eine der wichtigsten für Musiker in Großbritannien und Irland.





