50 Jahre Biblische Reisen

(c) : LALS STOCK_shutterstock_1631101231/

Aus den „bibelarchäologischen Lehrkursen“ der ersten Jahre durch das Heilige Land entwickelte Biblische Reisen Schritt für Schritt seine modernen Studienreisen. Von Anfang an ging es darum, zu verstehen, wie die Bibel entstand, und was sie sagen will. Heute ist Biblische Reisen ein Reiseveranstalter für alle, die sich für Kultur, Religion und Geschichte interessieren. Dabei ist der Veranstalter davon überzeugt, dass Glaube und Religion nicht selten den Schlüssel zum Verständnis eines Landes und seiner Menschen darstellen.

Für jeden Geschmack

Entsprechend den Wünschen seiner Gäste bietet Biblische Reisen verschiedene Typen von Reisen an: Bei Studienreisen zeigen qualifizierte ReiseleiterInnen das jeweilige Land mit seinen vielen Facetten. „Biblische Studienreisen“ in den Ländern des Nahen Ostens zeichnen sich durch ein umfangreiches Programm aus sowie durch ReiseleiterInnen, die theologisch gebildet und oft als akademische LehrerInnen tätig sind. Andere Reisen sind mit Wanderungen verbunden, bei „Kunst-Studienreisen“ wird besonderer Wert auf die Auseinandersetzung mit Werken der bildenden Kunst gelegt. Wichtig sind Biblische Reisen Begegnungen mit Vertretern anderer Kirchen oder Religionen, einzelne Reisen sind sogar ausgesprochene Begegnungsreisen.

Alle Biblischen Reisen sind ökumenisch ausgerichtet. „Ökumenisch“ heißt, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Traditionen als TeilnehmerInnen angesprochen werden und die Reiseleitung Fachleuten unterschiedlicher Konfession und Religion anvertraut wird.

Masurische Seen Rund um die Masurische Seenplatte erleben Sie unberührte Naturlandschaften und die Sehenswürdigkeiten einer mehr als 700-jährigen Geschichte. Die Besatzung der Classic Lady erwartet Sie zu einer kleinen Kreuzfahrt. Auf diese Weise haben Sie die einmalige Gelegenheit, die Masuren von der Wasser- und von der Landseite her zu erkunden. Anschließend bilden die beeindruckende Festungsanlage der Marienburg, die „Stadt des Kopernikus“ Frauenburg am Frischen Haff und die alte Hansestadt Danzig den krönenden Abschluss der Reise. Die ostpreußische Küche ist bekannt für ihre Vielfältigkeit und die harmonische Verbindung der Geschmacksrichtungen süß, herzhaft und sauer. Lassen Sie sich vom Schiffskoch verwöhnen, der fangfrischen Fisch aus den Masurischen Seen serviert und aus selbst gesammelten Waldbeeren, Pilzen und Kräutern köstliche Speisen kreiert. „Entdeckungen für Leib und Seele in Warschau, den Masuren und Danzig“ Nordpolen und Kurz-Kreuzfahrt auf den Masurischen Seen vom 27. 04. bis 05. 05. 2023