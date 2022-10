Der Premium-SUV von Lexus

Mit dem neuen Lexus NX sind Autofahrer:innen jederzeit effizient unterwegs: In der zweiten Modellgeneration steht das Premium-SUV erstmals auch als Plug-in-Hybrid (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,1 bis 0,9 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert 26 bis 20 g/km, Werte gemäß WLTP-Prüfverfahren) zur Verfügung. Der zusätzlich an der Steckdose aufladbare Lexus NX 450h+ verbindet das Beste zweier Welten: Das Plug-in-Hybridmodell legt im kombinierten WLTP-Testzyklus bis zu 76 Kilometer rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück, im Stadtverkehr sind sogar bis zu 98 Kilometer möglich. Im Zusammenspiel mit dem Verbrennungsmotor ergibt sich dadurch ein Normverbrauch von 0,9 bis 1,1 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 21 bis 25 g/km entspricht. Doch selbst mit leerem Hochvoltakku ist man stets effizient unterwegs: Hier nutzt das SUV sein bewährtes Vollhybridsystem und lädt so die Batterie während der Fahrt selbst wieder auf.

Aber auch im Inneren hat sich bei der neuen Modellgeneration so einiges getan: Standardmäßig nutzt Lexus Link Connect ein 9,8-Zoll großes Display, das intuitiv raschen Zugang zu den meist genutzten Funktionen bietet. Mit dem optional erhältlichen 14-Zoll großen Touchscreen, den nativen Sprachassistenten und der einzigartigen Lexus Cloud Navigation ist das neu entwickelte Multimediasystem im neuen NX schneller, intuitiver und besser vernetzt als je zuvor. Over The Air (OTA) Updates garantieren jederzeit die aktuellste Software und das beste Konnektivitätserlebnis.

Eine echte Premiummarke Wenn ein Auto Freude bereitet und auch technisch und fahrerisch außergewöhnlich ist, dann kommt japanische Philosophie im Autobau zu tragen. Die Premium-Marke Lexus steht für eine innovative Hybridtechnologie, Eleganz, ein sportliches Design und traditionelle Handwerkskunst. Jedes Fahrzeug wird ausschließlich in Japan produziert und von den Takumi-Großmeistern mit voller Hingabe gebaut. Die Seele ihrer Arbeitsweise ist es, sich stetig zu verbessern und ein Leben lang zu lernen. Diese Hingabe und Tradition spürt man in jedem Fahrzeug. Um den Titel des Takumi-Meisters verliehen zu bekommen, bedarf es 60.000 Stunden – das sind 30 Jahre Arbeit – sowie zahlreicher Prüfungen. Intuition, Geschick und beeindruckende Präzision kennzeichnen jede einzelne seiner Handlungen. Es ist Teil der Lexus Philosophie, sich niemals mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Und so entwickelt sich mit fortschreitender Technologie auch das beispiellose Lexus Fahrerlebnis kontinuierlich weiter.