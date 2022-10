Ö1 und FM4 als Kulturerbe?

Der Unesco ist Medienvielfalt ein wichtiges Anliegen. Dafür muss man aber nicht die Kategorien des Kulturerbes bemühen.

Der Autor: Martin Fritz ist Generalsekretär der Österreichischen Unesco-Kommission.

Mehrfach haben sich Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturwelt an die Österreichische Unesco-Kommission gewendet, um ihren Protest gegen im Raum stehende Einsparungsmaßnahmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszudrücken. Die Arge Kulturelle Vielfalt, ein Gremium im Rahmen des Übereinkommens über Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, schloss sich einem offenen Brief an, in dem vom ORF unter anderem gefordert wurde, „Kunst und Kultur in all ihren Facetten in all seinen Sendern zu berücksichtigen“. Zugleich wurde von anderer Seite der Vorschlag eingebracht, die Radioprogramme Ö1 und FM4 in die nationale Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufzunehmen.