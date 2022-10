Ein Monat bis zur Fußball-WM: Der gekaufte Irrsinn in der Wüste

In einem Monat wird die Fußballwelt in die Wüste geschickt. In sportlicher Hinsicht gibt es kaum Zweifel am Erfolg des Events, Menschenrechte und Pressefreiheit sind Dauerthema.

Am 20. November, also in exakt einem Monat, erfolgt der Anpfiff zur Fußballweltmeisterschaft in Katar. Beim Eröffnungsspiel im al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt al-Chaur werden sich die Gastgeber Katar und Ecuador gegenüberstehen. Eines vorweg: Es hat schon aufregendere Eröffnungsspiele gegeben.

Die Chancen stehen jedoch sehr gut, dass die ersten 90 Minuten dieser Endrunde nicht repräsentativ für die WM werden. Die meisten Beobachter erwarten das sportlich höchstklassige Turnier aller Zeiten, weil es anders als üblich nicht nach einer langen Saison, sondern während einer solchen stattfindet.