Mateja Zver: St. Pöltens nimmermüde Torgarantin

Mateja Zver schoss die SKN-Frauen zur Gruppenphasen-Premiere heute in Wolfsburg. Die Slowenin, 34, zog früh in die weite Fußballwelt aus. Umso mehr schätzt sie heute die Nähe zur Heimat.

Es waren nicht nur drei der wichtigsten Tore ihrer Karriere, sondern sie zählten auch zu den schönsten: Dreimal zirkelte Mateja Zver den Ball punktgenau unter die Latte bzw. neben die Stange und schoss St. Pölten gegen KuPS Kuopio (1:0; 2:2 nach Verlängerung) zur historischen Premiere in der Gruppenphase der Champions League heute in Wolfsburg (18.45 Uhr, live, Dazn, Youtube). „Wenn ich ein bisschen Platz im oder um den Strafraum habe, dann schieße ich“, sagt die Slowenin dazu. Ganz nüchtern und bescheiden. „Das war Teamarbeit. Ich habe nur die Tore geschossen, das war alles.“

Von der Profi-Karriere hatte Zver schon früh geträumt, als Kind sah sie ihre Zukunft dabei so selbstverständlich auf dem Platz mit den Männern wie sie in Gornja Bistrica mit Bruder und Nachbarsbuben dem Ball nachjagte. Es war ihr Vater, der vom Frauen-Team in der Umgebung hörte und sie eines Tages zum Training brachte. „Das war komisch. Ich wollte nicht mit den Mädchen spielen“, erinnert sich die heute 34-Jährige. Am Ende trainierte sie einfach mit beiden Teams, bis heute macht sie immer das bisschen mehr.