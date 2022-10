Schmid behauptet: René Benko wollte bei Steuerlast beeinflussen

Der ehemalige Öbag-Chef erhebt schwere Vorwürfe gegen den Gründer der Signa Holding. Auch Eduard Müller, der damalige Sektionsleiter im Finanzministerium und heutiger FMA-Vorstand, habe sich mit Benko getroffen.

Jahrelang hatte die Signa Holding ihren Sitz an der Freyung in Wien. 2018 zog die Immobiliengesellschaft nach Innsbruck an die nicht minder noble Adresse Maria-Theresien-Straße 31 um. Dort kam es am Dienstag zur Hausdurchsuchung. Laut der 33 Seiten langen Anordnung sollten Beamte Gegenstände zu den Abgabeverfahren „Düsenjet“ und „Tuchlaubenkomplex“ sicherstellen.

Ausgangspunkt sind schwere Vorwürfe des ehemaligen Öbag-Chefs und Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegenüber dem Gründer der Signa, René Benko. Der Tiroler Investor hätte versucht, über Interventionen bei ihm seine Steuerpflicht zu senken.