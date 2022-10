Ein Museum aus Holz für den Prater

Die Bauarbeiten für das neue Gebäude sind angelaufen. Eröffnet werden soll es im März 2024.

Im Wiener Prater haben die Bauarbeiten für das neue Pratermuseum begonnen. Die Sammlung soll aus dem Seitentrakt des Planetariums in einen 16 Meter hohen Holzneubau in der Straße des Ersten Mai ziehen. Mit dem nachhaltig geplanten Gebäude wolle die Stadt "ein positives Zeichen setzen in schwierigen Zeiten", sagte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) beim Spatenstich am Mittwoch. Eröffnet werden soll das Gebäude laut Wien Museum-Direktor Matti Bunzl im März 2024.

Bunzl freute sich darüber, dass das Museum damit aus seiner "Dornröschenexistenz als Untermieter im Planetarium" befreit werde. Ursprünglich war geplant, das Pratermuseum in eine adaptierte Spielhalle umzusiedeln, wofür 1,63 Millionen Euro vorgesehen waren. Die Halle in der Nähe des Riesenrads ist mittlerweile abgerissen, aus Klimaschutzgründen soll stattdessen um 4,1 Millionen Euro der Holzneubau mit alternativem Energiesystem und Fotovoltaikanlage gebaut werden. À la longue werde diese Variante, für die es zu Beginn ein erhöhtes Investment brauche, wesentlich kostensparender sein, betonte Kaup-Hasler.

„Wir bauen ein großes Möbel"

"Uns geht es nicht nur um materielle Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit", sagte Architekt Michael Wallraff. Man wolle ein Gebäude schaffen, das "robust, flexibel, offen" ist. Das Foyer, das auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, wird öffentlich zugänglich sein. "Wir bauen hier ein großes Möbel", sagte Wallraff. Es sei als "Gefäß"gedacht, in dem über die Jahrzehnte auch Nutzungs- und Ausstellungsänderungen möglich seien.

Die neue Dauerausstellung wird in den beiden Obergeschoßen auf rund 200 Quadratmetern präsentiert werden. Verantwortlich für die Neukonzipierung der Ausstellung ist das Kuratorenduo Susanne Winkler und Werner Michael Schwarz. "Wir versuchen es so vergnüglich wie möglich und so lehrreich wie nötig zu machen", versprach Schwarz.

Das bisherige Pratermuseum im Planetarium bleibt noch bis Ende Mai 2023 geöffnet. Anschließend werden die Ausstellungsobjekte für das neue Museum restauriert.

(APA)