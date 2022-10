Die Challenger-Bank N26 und die Kryptoplattform Bitpanda kooperieren. Ihre Chefs, Valentin Stalf und Eric Demuth, sprechen über Kryptohandel, Lizenzen, Betriebsräte und darüber, wo es besser ist zu gründen.

Der Österreicher gründete in Berlin und der Deutsche in Wien. Nun gehen der in Wien geborene N26-CEO, Valentin Stalf, und der Vorstand der Wiener Kryptoplattform Bitpanda, Eric Demuth, eine Kooperation ein. Die Kryptobörse liefert seine White-Label-Lösung, und die Bank nutzt diese in ihrer App. Damit können knapp 200 Kryptowährungen bei N26 gehandelt werden. Beide Chefs sprechen im Interview über Kryptohandel, Lizenzen, Betriebsrät und darüber, wo es besser ist zu gründen.

Die Presse: N26 bietet Kryptohandel in seiner App an, und Bitpanda liefert dafür die Infrastruktur. Hat Krypto bei den Preisen und dem Gegenwind von EU-Aufsehern überhaupt eine Zukunft?

Eric Demuth: Absolut. Es ist eine etablierte Assetklasse. Beim Vergleich mit dem Aktienmarkt könnten wir exakt das gleiche Gespräch führen. Aber keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, Aktien sind für immer tot. Die Zyklen haben wir schon mehrfach erlebt.

Aber nicht mit der Heftigkeit.

Demuth: Doch, bloß nicht in absoluten Zahlen. Prozentuell hat die Volatilität abgenommen. Die ganze Industrie ist erwachsener geworden.

Wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Demuth: Wir bauen alles selbst und holen uns auch die Lizenzen selbst. Wir sehen unsere eigene App als größten Kunden unseres Techstack. Das bieten wir auch anderen an. Ähnlich wie das Amazon mit AWS gemacht hat, mittlerweile größter Serveranbieter für Plattformen und Webseiten. Unser White-Label wird zum eigenen Produkt.

Valentin Stalf: Wir machen alles, was der Kunde in der App sieht. Alles um den Trade, also das Halten des Gelds, liegt bei Bitpanda. Aber der Kunde muss kein weiteres Konto eröffnen. Alles passiert in der N26-App.

Warum macht N26 das nicht selbst?

Stalf: Krypto ist nicht unsere Kernkompetenz. Für uns ist es viel einfacher, das beste Produkt zu nehmen und in unsere App zu integrieren. Damit bieten wir unseren Kunden sehr viele Coins auf einen Schlag an. Damit sind wir wettbewerbsfähiger als andere Plattformen. Wir konzentrieren uns auf Zahlungsverkehr und alles rund um das Konto. Spezialthemen machen wir mit Partnern.

Was war dran an den Gerüchten, dass N26 Bitpanda übernehmen will?