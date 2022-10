Was in der Causa Schmid bisher bekannt ist

(c) Wolfgang Wolak / picturedesk.com

Thomas Schmid wirft Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor, stärker beim „Beinschab-Österreich-Tool“ und Postenbesetzungen involviert gewesen zu sein, als von ihm behauptet. Das ist aber nur der Anfang einer Reihe von Anschuldigungen.

15 Tage lang hat Thomas Schmid mit der WKStA gesprochen. Im Zuge der Befragung sind etliche Vorwürfe aufgetaucht, sowohl an ehemalige politische Entscheidungsträger, als auch an amtierende Personen. Die ÖVP gerät unter Druck, die Grünen halten vorerst an der Koalition fest. „Die Presse“ hat die wichtigsten Anschuldigungen aus dem Akt, sowie die Reaktionen darauf, zusammengefasst.

Sebastian Kurz

Die wohl bekannteste Anschuldigung dreht sich rund um das ominöse „Beinschab-Österreich-Tool“ und Ex-Kanzler Sebastian Kurz' angebliche Involvierung in die Causa. Konkret geht es um vom Finanzministerium bezahlte Umfragen, die der parteipolitischen Arbeit der ÖVP dienen sollten und sich aus Inseraten finanziert haben sollen. Schmid sagt der WKStA, dass er diese im Auftrag des Ex-Kanzlers umgesetzt habe.