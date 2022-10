„Mutzenbacher“ - Sexgespräche mit Männern

Drucken

Hauptbild • Reaktionen. Jüngere erzählen von Moral und Leistungsdruck. Beckermann hört zu, fragt nach. • Ruth Beckermann Filmproduktion

Mit Mutzenbacher auf der Couch: Ruth Beckermann lässt im neuen Film den Erotikroman-Klassiker von männlichen Protagonisten lesen.

Ob das ein Erotik-Sofa sei, fragt einer der Männer, die auf dem ausgesessenen rosa Sofa Platz nehmen. Die Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann hat diese Couch prominent am Drehort in der ehemaligen Fabrikshalle in Wien Liesing platziert und sie so quasi zur Hauptdarstellerin ihres neuen Films gemacht. Die anderen Darsteller: allesamt männlich. In verschiedenen Posen, allein und miteinander, versinken diese in der Sitzfläche und lesen oder spielen schlüpfrige Textstellen aus dem Wiener Erotikroman „Josefine Mutzenbacher“ (1906) nach, die sie beim Dreh auf Zetteln in die Hand gedrückt bekommen. Womöglich mag der eine oder andere von ihnen beim Hinsetzen auch an Freuds berühmtes Liegesofa gedacht haben.

Oder an eine Casting-Couch, die sinnbildlich für übergriffige Handlungen bei Rollenbesetzungen steht. Zu einem Casting wurden schließlich auch sie eingeladen – und damit präsentieren sich in Beckermanns Film jetzt nicht junge Frauen einem Regisseur, sondern, andersherum, Männer einer Frau. Rollen zu vertauschen sei definitiv eine Idee dahinter gewesen, führt die Regisseurin aus. „Ich finde, es ist Zeit, dass Frauen Filme über Männer machen. Ich wollte ein Spektrum von Männern heute zeigen und sie porträtieren, wie ich sie sehe.“

Die historische Zeit, in der mit dem Mutzenbacher-Roman „die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt“ erschien, sei ebenso nebensächlich wie konkretes Wissen über diese kindliche Prostituierte und deren unzählige Bettgeschichten: „Ich habe das Buch als Trigger verwendet. Die Männer wurden mit diesen alten Texten konfrontiert, damit sie über sich und ihre Sexualität reden, über ihre Haltung zu Frauen, zum Leben und zur Liebe.“

Lustvolles Experiment

Spannend und amüsant sei es gewesen, dafür diesen Klassiker über Liebeskunst hervorzuholen, der lang als jugendgefährend verboten war und nur heimlich kursierte, ehe er in den 1970ern als Taschenbuch erhältlich wurde. Es sei ein genialer Roman von Weltrang in deutscher Sprache, raffiniert konstruiert als weibliche Biografie, sagt Beckermann, die ihn schon als Kind entdeckte.

Als mit der Pandemie Drehmöglichkeiten und Berührungen wegfielen, kam sie auf das reduzierte Konzept, Männer bei einem experimentellen Feldversuch den Text vorzulegen und zu filmen, was dann passiert. Sie startete mit dem Dramaturgen Claus Philipp eine breite Recherche, um das Umfeld des frivolen Buches kennenzulernen: spürte in der Geschichts- und Literaturwissenschaft nach, traf Prostituierte und eine feministische Pornoproduzentin. „Es geht mir aber weniger um das Zeit­kolorit und soziologische Aspekte als um den pornografischen Inhalt und die Sprache, die ich auch wiederbeleben wollte, weil das Wienerische so lustvolle und lustige Ausdrücke hat“, so Beckermann.

Die Geschichte der Mutzenbacher ruft auch eigene Bilder und Erinnerungen hervor. Ruth Beckermann Filmproduktion



„Pudern, ficken, rammeln, bumsen, petschieren, stemmen“ lässt sie im Film nun an einer Stelle einen Chor Textpassagen mit vulgären Wörtern für Geschlechtsverkehr aufsagen. An anderer Stelle fordert sie auf, in die Rolle von Frauen zu schlüpfen und deren im Buch beschriebenen Erlebnisse zu improvisieren. Den Aufruf zum Mitmachen schaltete sie via Inserat. Rund 150 Männer zwischen 16 und 99 Jahren hätten sich gemeldet, von einem Homosexuellen bis zu einem Israeli.

„Wer kommt, war Zufall“, bekräftigt Beckermann und freut sich nachträglich über die vielfältigen Begegnungen. Ungefähr die Hälfte der Interessenten wurde schließlich eingeladen und vor die Kamera gesetzt, darunter bekannte Gesichter wie Autor Robert Schindel oder der ehemalige Filmmuseumsdirektor Alexander Horwath, überwiegend aber unbekannte Laien. Sie alle lasen sich durch einen Text, den sie zugeteilt bekamen, und wurden dann von Beckermann aufgefordert, auf diesen zu reagieren: sprachen allein und miteinander über Eindrücke und Persönliches, mal befangen, mal angetan, widersprechend, reflektierend oder allerhand preisgebend.

Männerfantasien

Dass Männer nicht gern über Sex reden, hält Beckermann nach dem Dreh für ein Klischee: Sie habe offene, kluge Gespräche erlebt. „Was mich erstaunt hat, ist, wie groß doch der Unterschied zwischen den Generationen ist. Die Jüngeren reden ganz anders über Sexualität“, meint sie. „Sie haben ja auch andere Informationsquellen und ein anderes Bewusstsein.“ Im Film sieht man einen urigen Wiener Typ – „als wäre er dem Buch entstiegen“ – halbseidene Geschichten erzählen, ein Herr weigert sich zuerst, laut zu sprechen (wenn das Enkerl das hört!),

weitere ältere Protagonisten schildern spaßige Erinnerungen sexueller Art.

Von toxischer Männlichkeit ist einmal die Rede, einer der Jüngsten erzählt vom Gefühl, wegen Dating-Apps Leistungsdruck zu empfinden, eine Performance ablegen und eine Know-how-Checkliste abhaken zu müssen. Unter den Jüngeren wird schneller der moralische

Zeigefinger gehoben, öfter auf das Kon­troverse des Textes aufmerksam gemacht, der die immerzu bestehende sexuelle Verfügbarkeit einer Minderjährigen verklärt.

„Manche Männer glaubten, dass das eine Frau geschrieben hat“, sagt Beckermann. Zu verdeutlichen, dass der Roman Fiktion und keine Dokumentation ist und Josefine Mutzenbacher keine reale Person war, ist ihr jedoch wichtig. „Das ist schon klar eine männliche Wunschvorstellung“, ist Beckermann überzeugt – die anonyme Autorenschaft wird meist Felix Salten zugeschrieben – und stört sich nicht daran: Es sei ein lustiger Text. Jeder habe Fantasien, die er nicht auslebe, fügt sie hinzu: „Solang klar ist, dass das Fantasien sind, sollte man sie zulassen.“ Der Umgang mit Sex sollte entspannter sein, findet Beckermann auch – und es sollte über ihn gesprochen werden.

In ihrem Film helfen die Textpassagen, bei denen es zur Sache geht, den Männern, sich eigene Bilder vorzustellen. Er ist zu vielen Filmfestivals eingeladen, auch in Ländern ohne Bezug zum Wienerischen. „Er scheint bei heutigen ,woken‘ Debatten einen Nerv zu treffen“, vermutet die Regisseurin und sagt: „Ich will die Menschen im Kino nicht nur unterhalten, sondern auch auf­fordern, sich zu dem, was sie sehen, zu verhalten.“

Tipp: „Mutzenbacher“. Ruth Beckermanns neuer Film wird bei der Viennale, die dieses Jahr vom 20. 10. bis 1. 11. stattfindet, vorgestellt. Der reguläre Kinostart ist am 4. 11.

("Die Presse Schaufenster" vom 14.10.2022)