Köstlicher kroatischer Genuss-Herbst

Pager Käse

Die Bora, der besondere Meeres-Wind, trägt Salz zu den mageren Kräuter-Weiden der Insel Pag, die dann wie schneebedeckt wirken. Die Milch der dortigen Schafe ist daher von Natur aus salzig und bildet die Grundlage für den beliebten und oft prämierten Käse.

„Schmutzige“ Makkaroni aus Dubrovnik – Dubrovački Šporki Makaruli

Das Nudelgericht stammt aus einer Zeit, als die besten Sugo-Fleischstücke der Dubrovniker Aristokratie vorbehalten waren. Die Dienerschaft erhielt nur fleischlose Pasta, die als befleckt oder „verschmutzt“ galt. Heutzutage wird für alle mit Fleischsauce gekocht, der Name ist jedoch geblieben.

Topfenstrudel Štrukli aus Zagorje

Die traditionelle Spezialität der Region Zagorje ist in Kroatien immaterielles Kulturerbe. Der mit Kuhkäse gefüllte Teig kann auf zweierlei Art zubereitet werden, durch Kochen oder Backen, als Salz- oder Süßspeise. So können Štrukli süß, mit Rahm, oder salzig, mit Schmalz, übergossen und mit Semmelbröseln bestreut, oder auch schmackhaft in einer Suppe serviert werden.