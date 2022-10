Verlieben Sie sich in Jamaika

Jamaika ist die drittgrößte Insel der Karibik und bietet viel mehr als „nur“ schöne Strände und kristallklares Wasser. Strand und Klippen wechseln sich ab mit Bergen von bis zu 2256 Metern Höhe, tropischen Urwäldern mit exotischen Pflanzen, vielen Flüssen und Wasserfällen. Das ganze Jahr über herrscht eine Temperatur von rund 28 bis 32 Grad Celsius und der leichte Passatwind verleiht dem Wetter einen angenehmen, hochsommerlichen Charakter.

Out of many, one people

Die Insel Jamaika ist dreimal so groß wie Mallorca und hat 2,8 Millionen Einwohner, die warmherzig, freundlich und stolz auf ihr Land sind. Ethnisch gesehen stellen sie eine Mischung aus Afrikanern, Europäern, Einwohnern aus Ostindien, China und den östlichen Mittelmeerländern dar. Sie bezeichnen sich deshalb gerne als Volk, das aus vielen Nationalitäten zu einem verschmolzen ist: „Out of many, one people“. Die Amtssprache des Landes ist Englisch, aber die Wörter und Sprachmuster der alten Sprache, dem „Patois“, sind auf der Insel allgegenwärtig.

Jamaikas Küche ist würzig, schmackhaft und enthält viele frische Zutaten. Tropische Früchte, fangfrischer Fisch oder Jerk-Gerichte direkt vom Grill.

Durch Reggae-Stars wie Bob Marley oder Shaggy ist Jamaikas Musikkultur bekannt. Im Film „Cool Runnings“ kann man den „Spirit“ und die Hartnäckigkeit der Jamaikaner bewundern. Dazu die vielfältige Kulinarik, eine entspannte Atmosphäre, tropisches Klima und die freundlichen Einheimischen: „Come to Jamaica and feel all right!“

Jamaikas Vielfalt In einer fluoreszierenden Lagune schwimmen, die durch Mikroorganismen nachts zu leuchten beginnt; einen Wasserfall von unten bis oben erklettern; echten Krokodilen begegnen. Wie klingt eine Bar im Meer auf Stelzen, ein sieben Meilen langer Strand oder ein frisch gegrilltes Beach-Picknick? Von A wie Adrenalinrausch bis Z wie Ziplining – die Auswahl an Aktivitäten auf Jamaika ist riesig! Auch die Auswahl an Unterkünften auf Jamaika bietet ein breites Spektrum an Annehmlichkeiten von All-inclusive-Hotel, Luxusresort, Gästehaus oder Privatvilla. Jamaika ist buchbar über alle großen und viele kleinere (Spezial-)Reiseveranstalter. Direktflüge nach Montego Bay (MBJ): mit Edelweiss ab Zürich, mit Condor ab Frankfurt. Jamaika wird auch von den gängigen Kreuzfahrtunternehmen angesteuert. Beliebteste Orte zum Landgang sind Montego Bay und Ocho Rios. Für touristische Aufenthalte unter 90 Tagen ist kein Visum für Jamaika notwendig, es reicht ein mindestens noch 6 Monate gültiger Reisepass.