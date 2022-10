Kehren die Fleischer zurück?

Der Nachwuchs präsentiert das Beste aus der Schlachtung nun „kuratiert“ wie in der Mode – und das am besten gleich im eigenen Wirtshaus.

Selbst die Weinkarte im niederösterreichischen Bad Fischau lässt keinen Zweifel daran, was bei Zum Riegler im Mittelpunkt steht: „Golden Ox“ und „Stierblut“ heißen die beiden Rotweine, die Thomas Windisch anbietet. Windisch ist Fleischer in vierter Generation – und doch auch wieder nicht. Denn angeboten wird von ihm eine Art „Best of“ von Fleischspezialitäten der Ostregion. Rudolf Stickler aus Willendorf sorgt für Wurstwaren, Wulka-Prosciutto von Hans Bauer aus dem nahen Burgenland wird aufgeschnitten, Fleisch liefert der Puchberger Martin Nötsch. Und es schwingt keine Spur von Wehmut mit, wenn Windisch erzählt, dass auch das Rezept der „Steinfelder Jaus’nstangerl“ des Urgroßvaters heute außer Haus produziert wird.

Thomas Windisch stammt aus einer Fleischer-Dynastie im niederösterreichischen Bad Fischau. beigestellt

Die Windischs – Partner bei Zum Riegler ist Vater Rudolf – sind eine bekannte Fleischerdynastie, begründet vom namensgebenden Fritz Riegler. Dennoch ließen sie den Plan einer eigenen Schlachterei aber schnell fallen. Stattdessen regiert in ihrer Kombination aus Restaurant (Spezialität: Dry Aged Steaks) und Fleisch-Boutique ein Prinzip, das man aus der Mode kennt: Sie wählen das Beste aus dem Angebot der Kollegen und präsentieren die handverlesene Qualität in einer Art Concept Store. Ähnlich formuliert Thomas Windisch das Prinzip: „Ich esse selbst gern gut, daher lautet der Anspruch hier auch immer: Was würde mich ansprechen?“ Und das muss nicht aus eigener Produktion stammen. Dank des Fleischhandels für die Gastronomie, den Vater und Sohn Windisch zwischen Wien und Graz betreiben, sitzt man praktisch an der Quelle. Und konnte so das Beste aus den Cuttern und Selchkammern der Kollegen und Kolleginnen im beeindruckenden Ambiente des Fischauer Schlosses präsentieren. Der Platz war begehrt, doch die Gemeindeführung beharrte auf einem Nahversorger, keiner reinen Gastronomie. Bekommen hat der Ort vor einem Jahr dann beides.