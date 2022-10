Mehrere Verletzte bei Messerattacken in Wien

In Simmering stach ein Frau auf ihren Freund ein, der schwer verletzt wurde. In Hietzing endete ein Familienstreit mit einem Messer im Rücken. Auch am Keplerplatz gab es eine Rangelei.

In Wien sind am Mittwoch mehrere Menschen bei Messerattacken verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stach in Simmering eine Frau auf ihren Freund ein. In Hietzing endete der Streit einer Großfamilie blutig und in Favoriten wurde ein Mann bei einer Rangelei verletzt. Insgesamt gab es drei Festnahmen und mehrere Anzeigen.

Bei dem Vorfall in Simmering brachte eine zufällig vorbeikommende Anrainerin den Fall ins Rollen. Sie wurde von einer 39-Jährigen auf der Straße angesprochen, die ihr berichtete, dass sie gerade ihren Freund mit einem Messer verletzt habe. Danach rannte die Frau wieder zurück in das Haus. Dort entdeckten alarmierte Polizisten die Slowakin und einen schwer verletzten 45-jährigen Mann. Der Pole hatte eine stark blutende Schnittverletzung am Oberschenkel.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Frau wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. In ihrer Einvernahme widerrief sie das zuvor getätigte Geständnis. Der Mann konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung noch nicht befragt werden. Aufgrund dessen musste er auch eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

Bei Familienstreit in den Rücken gestochen

In Hietzing war ein lautstarker Familienstreit der Auslöser für eine regelrechte Rangelei, bei der es auch Verletzte gab. Zunächst gerieten die Großmutter und Mutter in einen Streit, in dem sich der 17-jährige Freund der Tochter einmischte. Das passte dem Stiefvater des Mädchens nicht und er dürfte auf den 17-Jährigen losgegangen sein. Dieser schnappte sich ein Messer und rammte es dem 32-Jährigen in den Rücken. Dieser wurde zum Glück nicht schwer verletzt. Der Bursche wurde jedoch festgenommen. Bei der Rangelei wurden einige Familienmitglieder mit Faustschlägen attackiert, weshalb es auch vier Anzeigen setzte.

In Favoriten wurde am Keplerplatz ein Mann bei einer Rangelei ebenfalls mit einem Messer verletzt. Ein 22-jähriger Syrer soll dafür verantwortlich sein, er wurde festgenommen. Da die Polizei von einem möglichen Mittäter ausgeht, wird nach dem Begleiter des 22-Jährigen gesucht. Der Verletzte hatte Glück. Weil er eine Jacke getragen hatte, wurde er nur leicht am Bauch verletzt.

