Nach seiner Begrüßung bittet der Verteidigungsexperte, der auch den russischen Verteidigungsminister berät, die Moderatoren, keine Fragen zu den in der Ukraine eingesetzten Drohnen zu stellen. Offenbar wusste er nicht, dass die Sendung bereits lief.

Er wusste offenbar nicht, dass sein Mikrofon schon an war. Ruslan Puchow ist kein unbekanntes Gesicht in den russischen Medien. Und so sollte er in der Sendung „Was das bedeutet“ des russischen Wirtschafts- und Nachrichtensenders RBK offenbar die Lage in der Ukraine analysieren - offiziell findet dort immer noch eine „militärische Spezialoperation“ statt - und kein Krieg. Doch zuletzt, seit der Annexion der ostukrainischen Gebiete und der Teilmobilmachung, ist das Thema generell mehr in den Fokus der Medien gerückt. Puchow hat dort nun aus Versehen indirekt bestätigt, dass es sich bei den in der Ukraine eingesetzten Drohnen um iranische Fabrikate handelt. Das ist auf einem kleinen Videoausschnitt zu sehen, der auf Twitter geteilt wurde.

Nachdem er vorgestellt wurde, geht Puchow zum Platz neben den Moderatoren im Studio und setzt sich. Im Hintergrund läuft noch die Sendungssignation. Offenbar weiß der russische Verteidigungsanalytiker nicht, dass er schon auf Sendung ist und wendet sich an die beiden Moderatoren: "Fragen Sie einfach nicht zu viel über diese iranischen Drohnen. Wir alle wissen, dass sie iranisch sind, aber die Behörden wollen es nicht zugeben".

Russland setzt seit dieser Woche bei seinem Angriffskrieg gegen das Nachbarland verstärkt auf Kampfdrohnen. Die USA und die EU werfen dem Iran vor, diese an Russland zu liefern. Russlands stellvertretender UNO-Botschafter Dmitri Poljanski erklärte am Mittwoch (Ortszeit) im UNO-Sicherheitsrat, die eingesetzten Drohnen seien in Russland hergestellt worden. Es gibt allerdings zahlreiche Hinweise, dass dies zumindest unter iranischer Anleitung geschehen ist.

Ruslan Puchow ist ein russischer Verteidigungsanalytiker und Direktor des in Moskau ansässigen Centres for Analysis of Strategies and Technologies (CAST). Seit 2007 ist Puchow auch Mitglied des Öffentlichen Rates des russischen Verteidigungsministeriums, der sich aus Zivilisten und pensionierten Soldaten zusammensetzt und den Verteidigungsminister berät.

(Red.)