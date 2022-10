Zur großen Migration nach Tansania

(c) beigestellt

Die Serengeti liegt im Norden von Tansania, an der Grenze zum kenianischen Nationalpark Masai Mara und bietet unvergessliche Eindrücke.

Kaum ein anderes Land steht so sehr für atemberaubende Tierbeobachtungen, wie das ostafrikanische Tansania. Die „Serengeti“ und der angrenzende „Ngorongoro-Krater“ sind beinahe Garanten für atemberaubende Tiersichtungen vor der Kulisse der ostafrikanischen Savannenlandschaft. Deshalb ist Tansania eine der besten Safaridestinationen in Afrika, egal ob für Einsteiger oder begeisterte Afrika-Kenner. Besonders beeindruckend ist ein Rundflug über den Kilimandscharo mit einem Abschluss an den paradiesischen Stränden Sansibars, um das Erlebte sacken zu lassen.

Besonderes Naturschauspiel ist die Große Migration der Gnus, welcher sich Zebras und andere Antilopen anschließen, denen Raubtiere wie Löwen und Hyänen folgen. Ein echtes Highlight: Das River Crossing, die Überquerung des Mara Flusses, wo Krokodile auf die Gnus warten. Akwaba Afrika bietet sowohl Gruppenreisen, als auch individuell ausgearbeitete Touren, um die Große Migration zu erleben.

Highlight zum Dazubuchen

Einen Panoramarundflug über den Kilimandscharo kann man auch als privates Erlebnis ohne andere Gäste buchen. Entweder am frühen Morgen um 7 Uhr oder gegen späten Nachmittag um 17 Uhr – dann, wenn das Licht den höchsten Berg Afrikas in den schönsten Farben anleuchtet. Zu sehen sind die Gletscher, Krater und Gipfel Kibo und Mawenzi des Kilimandscharo. Auch den Berg Meru kann man sehen, sowie die Stadt Arusha und den gleichnamigen Nationalpark. Die Vogelperspektive ist nicht nur für Fotografen ein Traum, sondern lässt jeden staunen.

Information Akwaba Afrika, gegründet 2014, ist ein junges, nachhaltig orientiertes Reiseunternehmen aus Leipzig, unter der Leitung von David Heidler, das auf individuelle Aktiv-, Abenteuer- und Erlebnisreisen in Afrika spezialisiert ist. Neben Flexibilität, Zuverlässigkeit und Ideenreichtum zeichnet das Team die Begeisterung für Afrika, dessen Menschen und Natur sowie ein großes Netzwerk engagierter lokaler Partner aus. Im Fokus stehen die Planung, Organisation und Durchführung von Privatreisen in Afrika mit höchstem qualitativem und nachhaltigem Anspruch. Ziel und Anspruch ist, jedem Reisegast die Vielfalt Afrikas mit allen Sinnen erleben zu lassen. Das Wort Akwaba stammt aus der Sprache der Akan-Völker Westafrikas und bedeutet „Willkommen“. Für das Unternehmen steht es für die unvergleichliche afrikanische Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die Gästen und Reisenden vielerorts entgegengebracht wird. Das Team von Akwaba möchte dieses Willkommensgefühl mit seinen Gästen teilen. Akwaba Afrika setzt sowohl auf intensive Betreuung seiner Gäste als auch auf maßgeschneiderte Reisen.