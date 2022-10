Preise für Handys mit Vertragsbindung sind kräftig gestiegen

Besonders Apple-Kunden müssen bei Handys mit Vertragsbindung tief in die Tasche greifen.

Wer sich für ein Handy mit Vertragsbindung entscheidet, bekommt es in 22 Prozent der Fälle "gratis" dazu, beim Rest hat sich der Aufpreis in den vergangenen Jahren von 360 auf 720 Euro verdoppelt. Apple-Kunden müssen besonders tief in die Tasche greifen, berichten die Online-Plattformen geizhals.at und tarife.at von ihren Erfahrungen. "Das Null-Euro-Handy wird immer seltener", so Maximilian Schirmer, Chef von tarife.at.

Während in anderen Ländern immer mehr der Trend dahin geht, sich sein neuestes Smartphone im Handel zu besorgen und einen günstigen Mobilfunkvertrag zu holen, ist die Situation in Österreich eine andere. Knapp 50 Prozent greifen noch immer auf die Angebote der Netzanbieter zurück. Das hat zwar auf den ersten Blick einen finanziellen Vorteil, aber über zwei Jahre gesehen, so lange dauert eine Vertragsbindung, steigt schlechter aus. Zudem kann mit der Bindung nicht auf neuere, preislich attraktivere Angebote reagiert werden.

Wer Handy und Tarif über den Mobilfunkbetreiber bezieht, greife in der Regel zu teureren Modellen. Mit 840 Euro legten Apple-Kunden besonders viel drauf. Im Vergleich dazu seien Samsung- und OnePlus-Geräte mit 299 Euro verhältnismäßig günstig. Honor und Xiaomi mit durchschnittlich 249 bzw. 149 Euro würden noch darunter liegen.

Das meistgesuchte Modell auf geizhals.at seit dem Jahr 2019 sei das Samsung Galaxy A52 gewesen. Heuer habe das Apple iPhone 13 die Nase vorne gehabt.

(APA/bagre)