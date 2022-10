Wo die Instagrambubble ihre Bücher kauft

Drucken

Hauptbild • Neues Ladenkonzept: Bianca-Maria Braunshofer und Katja Fetty von o*books. • Christine Pichler

Der Literaturbetrieb ist über weite Strecken immer noch weiß und männlich dominiert: Diese buchbasierten Projekte von Frauen entwerfen alternative Angebote, von einer kuratierten Box über einen Podcast bis zum stationären Handel.

Bücher zu lesen habe zwei Funktionen, erklärt Arwa Elabd. Zum einen könne man mit Büchern wie durch ein Fenster in andere Lebensweisen und Lebensrealitäten blicken, neue Welten erkunden. Zum anderen sei der Blick ins Buch wie ein Blick in den Spiegel, der einem die eigene Identität reflektiert. „Beim Lesen lernt man etwas dazu, und Lesen dient dem Empowerment.“ Eine Aussage, die so universell wie individuell ist. Welche Lesebiografie ist nicht von den fantastischen Welten geprägt, in die man per Jugendbuch reiste? Wer hat sich nicht die Vorstellung der Sorte Mensch, die man sein möchte, zusammengesponnen aus literarischen Versatzstücken, aus Vor­bildern und Phrasen, die ihm die Literatur reichte? Wer hat sich nicht hilfesuchend an die Bücher gewandt, auf der Suche nach Liebe, Freiheit, Sinn, was auch immer He­ranwachsende eben gerade glauben, dass ihnen fehlt? Und wer wird nicht auch als Erwachsener noch, wenn sie oder er die Grenzen der eigenen Existenz längst akzeptiert hat, ja damit zufrieden scheint, zwar seltener, aber wenn, dann eben auch durch das Lesen daran erinnert, dass alles doch ganz anders sein könnte . . .

Arwa Elabd liest und rezensiert auf Instagram, aber auch für die Schulstunde. Christine Pichler

Literatur in der Box Die Bibliobox begann als Coronaprojekt von Arwa Elabd. Seit März 2020 verschickt sie in regelmäßigen Abständen eine Auswahl von Lesezeichen, Postkarten, Papierwaren – und natürlich Büchern. Und zwar solche von Autorinnen und Autoren, die aufgrund ihrer Herkunft marginalisiert werden. Als Deutsch- und SpanischLehrerin hat Elabd erfahren, dass die Literatur, die im Deutsch-Unterricht verwendet wird, mit der Lebenswelt von Jugendlichen häufig wenig zu tun hat. Während der Black-Lives-Matter-Bewegung hat die langjährige Buchbloggerin viele Anfragen von Lehrkräften bekommen: Was zu dem Thema mit Schülerinnen und Schülern lesen? Mit welchen Werken den Bestand der Schulbibliothek erneuern? Seitdem hat sich die Bibliobox mehr zu einem pädagogischen Projekt entwickelt, Elabd und eine Kollegin geben Workshops etwa zu antirassistischem Handeln anhand von Jugendromanen, bereiten Lehrmaterialen auf und beraten Lehrende. Obwohl es im deutschsprachigen Jugendbuchbereich immer noch eine bescheidene Auswahl gibt, zählen heute keine Ausreden mehr. „Heute haben wir Zugang zu diverser Literatur und Vielfalt“, sagt sie. Informationen auf ­www.bibliobox.at, außerdem bloggt und liest Elabd als @aruajuanita auf Instagram.



Dennoch finden nicht alle Leseerfahrungen unter den gleichen Voraussetzungen statt. „Als ich zum ersten Mal ein Buch mit einer muslimischen Protagonistin gelesen habe, war ich 20 Jahre alt. Als ich einem Lehrer davon erzählte, meinte er: ,Ja eh, warum sollten wir eure Geschichten lesen?‘“, erinnert sich Elabd. Aus ihrem Bücherabo, dem Projekt Bibliobox, und der zugehörigen Onlinebuchhandlung mit Fokus auf Autorinnen und Autoren, die aufgrund ihrer Herkunft marginalisiert und vom Mainstream ausgeschlossen werden, hat sich nach und nach ein pädagogisches Projekt entwickelt.



„Oft regt man sich auf, dass die Jugendlichen von heute nicht mehr so viel lesen, immer nur ins Handy schauen, aber es hat eben auch einen Grund.“ Der Zugang zu diverser Literatur und die Vielfalt, die vorhanden sei, müssten in den Klassenzimmern ankommen. Heute entwickelt die Lehrerin gemeinsam mit einer Kollegin Workshops und Lehrmaterial zu Themen wie antirassistischem Handeln auf der Basis diverser Literatur.

Schullektüre

Eine ambivalente Leseerfahrung aus Schulzeiten ist auch Julia Ritter und Sophia Stanger noch gut in Erinnerung. Die beiden tauschen sich in dem Podcast „Die Buch“ regelmäßig über Literatur und Feminismus aus, Expertinnenwissen bringen sie aus dem Studium der Anglistik und der Afrikawissenschaften ein. Nicole Seiferts Standardwerk „Frauen Literatur“ (2021) hat die beiden dazu angeregt, einmal ihre eigene Schullektüre zu ergründen – insgesamt haben die beiden nur ein einziges Buch einer weiblichen Autorin in der Schule gelesen. „Und währenddessen ist uns das nicht einmal aufgefallen! In unserem Podcast wollen wir dieses schiefe Verhältnis berichtigen.“



Weitgehend vom Kanon abgewandt wie Elabd, die seit sechs Jahren ausschließlich Bücher von People of Color liest, haben sich die beiden aber nicht. Im Gegenteil, ihr letzter Themenschwerpunkt setzt sich ganz bewusst mit Klassikern auseinander. „Es war uns von Anfang an wichtig, eine Mischung als Altem und Neuem, aus Klassikern und Geheimtipps zu haben.“ Nicht nur heute unbekannte Werke von Frauen werden ausgegraben, Kanon und Kanonisierung selbst werden zum Thema gemacht. „Der Literaturbetrieb ist eben auch ein konkretes Feld, an dem man die Merkmale einer patriarchalen Gesellschaft ablesen kann. Wer bekommt Preise, wie urteilt die Kritik über ein Buch, und was liegt bei Thalia auf dem ersten Verkaufstisch?“

„Die Buch“ heißt der Podcast von Julia Ritter und Sophie Stanger. Christine Pichler

Literarisches Tête-à-Tête Der Podcast „Die Buch“ von Julia Ritter und Sophie Stanger ist ebenfalls ein Coronaprojekt. Die beiden langjährigen Freundinnen haben im Frühling 2020 kurzerhand beschlossen, auch andere bei ihren Gesprächen über Feminismus und Literatur mithören zu lassen. Seither gibt es alle zwei Wochen eine Podcastfolge, in der die beiden Oberösterreicherinnen Neuerscheinungen und Klassiker besprechen, Autorinnen und Menschen aus der Literaturszene zu Gast haben oder einfach nur über das Lesen und die Literatur plaudern.

Derzeit lesen sich Ritter und Stanger in der Serie „Klassikerinnen“ – nach ihrer „Bibel“, wie selbst sagen, Nicole Seiferts „Frauen Literatur“ – mit feministischem Augenmerk durch den Literaturkanon. Heuer begleiten die beiden bloggend den Deutschen Buchpreis und übernehmen die Patenschaft für Kristine Bilkaus Roman „Nebenan“. Wer sich persönlich ein Bild machen möchte: Zu hören und zu sehen ist „Die Buch“ auf der Buch Wien am 25. November, im Live-Podcast wird Beatrice Frasl zu Gast sein. Für Details siehe diebuch.at

Handlungsfähig

Diesen Konkurrenten nennt Buchhändlerin Bianca-Maria Braunshofer übrigens lediglich „den großen T“. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Katja Fetty ist sie frischgebackene Inhaberin von o*books, einer Buchhandlung im Nordbahnviertel, die sich ganz der diversen, feministischen Literatur sowie dem diversen Kinderbuch verschrieben hat.

Sie wollen mit o*books alten Staub wegblasen. Christine Pichler

Das Grätzl aktivieren Wie im Verlagswesen oder in der Literaturkritik gibt es auch im Buchhandel elitäre Strukturen. Da die Buchhändlerinnen Bianca-Maria Braunshofer und Katja Fetty genau das störte, beschlossen sie kurzerhand, ihre eigene Buchhandlung zu machen – eine, die sich speziell diverser, feministischer und österreichischer Literatur sowie Kinderbüchern mit Diversitätsanspruch widmet. „Es gibt so viele Menschen, die bereits divers und vielfältig lesen, sie müssen oft online bestellen, weil der Handel das nicht abbildet“, erklärt Braunshofer. Seit letztem Herbst gibt es o*books als Online-Buchhandel, diesen Oktober hat das Geschäft mit begleitenden Vermittlungsaktivitäten wie einem Buchklub im Nordbahnviertel ein tatsächliches Zuhause gefunden. Die aktive ­Lesecomunity von Instagram soll nun via Grätzlflair auch ins echte Leben verlagert werden. Willkommen sind alle, es gibt in der Buchhandlung auch ein „Männerregal“. Bücher kann man weiterhin auf o-books.at bestellen oder vor Ort (Bruno-Marek-Allee 21/1, 1020 Wien) kaufen.



Auch in ihrer Erfahrung sind dem Buchhandel ausschließende Strukturen nicht fremd. „Es gibt definitiv bereits Buchhandlungen in Wien, die versuchen, inklusiv zu sein, aber ich glaube, der Buchhandel als Institution, als jahrhundertealtes Gewerbe hat einfach Strukturen, die ausschließend sein können, von der Art der Bestellwege bis hin zum Vertreterinnentum und bis hin dazu, wer in den Verlagen in welchen Positionen sitzt.“ Angesammelter Staub, den die beiden mit o*books wegblasen wollen. In ihrer Buchhandlung dürfen Kinder laut schreiend herumlaufen, es soll lesbische Schundromane und jede Menge Lyrik geben. Dabei geht es weniger darum, diverse Literatur unter die Leute zu bringen, sondern eher darum, einer regen Lese-Community ein tatsächlich örtliches Zuhause zu geben. „Es gibt so viele Menschen, die divers und feministisch lesen, die sich repräsentiert sehen wollen.“ Die divers lesende Community sei längst vorhanden, sie finde aber großteils online statt. Auf Bookstagram oder Booktok, wie die jeweiligen Hashtag-Nischen auf Instagram oder TikTok genannt werden, empfiehlt man sich gegenseitig Bücher, die im stationären Handel selten gleich verfügbar sind. Die Ersatzhandlung, die oft ohne Alternative bleibt, ist ein Einkauf bei einem großen Onlinebuchhändler – dem möchten Braunshofer und Fetty entgegenwirken.



Zudem wollen die beiden eine woke Instagrambubble mit dem Grätzlleben im Nordbahnviertel zusammenbringen. Neben einem bereits existierenden Buchklub sind Kooperationen mit den umliegenden Schulen und ein Buddy-Leseprogramm geplant. „Der Austausch über das andere Buch ist dabei essenziell.“ Vielleicht ist den Lesebiografien zukünftiger Generationen also „Empowerment“ von Anfang an vergönnt. Gelernte Muster wird man nur schwer los, wie Elabd erzählt: „Oft ertappe ich mich noch heute dabei, mir Protagonistinnen automatisch als weiße Personen vorzustellen.“ Eine Absage an die Literatur weißer Männer wird es auch bei o*books nur bis zu einem gewissen Grad gebe, auch wenn die Auslage Flinta*-Personen – das steht für Frauen, Lesben, Inter, Asexuell – vorbehalten sein wird. „Es wird ein kleines Männerregal geben, wie eben anderswo drei Regale feministischer Literatur“, erklärt Fetty mit Augenzwinkern. „Wer Clemens Setz oder Gregor McEwan sucht, der wird bei uns auch fündig, wir wollen schließlich wirtschaftlich denken.“

