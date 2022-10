Die Pest hat Spuren in unserer DNA hinterlassen

Mutationen, die vor dem Schwarzen Tod schützten, machen heute für andere Krankheiten anfälliger.

Im Zentrum vieler europäischer Städte stehen Pestsäulen, die an den Schrecken des Schwarzen Todes erinnern. Doch dieser, ausgelöst durchs Bakterium Yersinia pestis, hat sich auch ins menschliche Genom eingeschrieben. Wie jede Seuche: Wer eine solche überlebt und wer nicht – und damit auch, wer seine Gene weitergeben kann und wer nicht –, das hängt ja meist auch von genetischen Faktoren ab. So ist jede Seuche das, was Biologen kühl einen Selektionsfaktor nennen.

Von 1346 bis 1350 n. Chr. erlagen zwischen einem Drittel und der Hälfte der Menschen in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika der Pest. In späteren Wellen war die Sterberate geringer. Das liegt wohl an der Evolution des Erregers, aber auch des Immunsystems der Menschen. Um das zu ergründen, analysierten Forscher um Luis Barreiro (University of Chicago) insgesamt 206 DNA-Proben aus England und Dänemark. Sie fanden etliche Gen-Varianten, die nach der ersten großen Pestwelle häufiger waren. Besonders stark war die Selektion offenbar an einem Gen, das die zelluläre Abwehr von Yersinia pestis durch Makrophagen beeinflusst. Überhaupt stehen, wie zu erwarten, die meisten betroffenen Gene im Dienst des Immunsystems.

Dieses hat sich naturgemäß an die Pest angepasst. Die dabei selektierten Mutationen haben uns aber nicht nur Vorteile gebracht, schreiben die Forscher in „Nature" (20. 10.): Etliche davon haben die Anfälligkeit für Autoimmunkrankheiten, wie sie heute so viele Menschen plagen, gesteigert. Etwa eine Variante eines Gens namens ERAP2, die man als Risikofaktor für Morbus Crohn kennt.