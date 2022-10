Der Wasserstoff-Spezialist Nel Asa hat noch einen weiten Weg bis zur Gewinnzone vor sich. Die Aktie ist derzeit sehr billig. Wozu also raten Experten den Anlegern?

Wie aus der Energie-Abhängigkeit von Russland herauskommen und gleichzeitig auf Erneuerbare umsteigen? Eine Antwort darauf lautet Wasserstoff. Und zu den Pionieren, die in dieser Branche tätig sind, zählt Nel Asa. Das bereits 1927 gegründete norwegische Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf die Installation von Elektrolyseuren, also Geräte, in denen Wasser mit Hilfe von – grünem – Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Inzwischen ist Nel Asa sowohl in der Herstellung wie auch Speicherung und dem Vertrieb von Wasserstoff tätig.

Das seit 2014 gelistete Unternehmen gilt als Marktführer in Europa und weitet über Kooperationen, unter anderem mit Iberdrola und Yara, sein Geschäft aus. Die Erdgaskrise beschleunigt den Umstieg auf erneuerbare Treibstoffe, Wasserstoff soll vor allem im Schwerlastverkehr eingesetzt werden. Noch ist grüner Wasserstoff ein Vielfaches teurer als fossiles Benzin und Diesel, aber die Zeit arbeitet für ihn.