Live aus der MET-Oper in New York

Große Oper. Cineplexx Opera Kinos starten in die neue Saison.

Die MET-Oper in New York geht in die neue Saison und präsentiert eine Vielfalt an Werken mit den berühmtesten Opernstars der Welt. Mit Cineplexx haben Opern-Liebhaber:innen die Chance, spektakuläre Aufführungen bei einzigartigem Hörerlebnis auf der großen Leinwand – und damit hautnah – zu erleben. Werke von Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Wagner sind nur einige der Highlights des Programms, da­runter „La Traviata“, „Don Giovanni“ oder „Lohengrin“. Abonnements für die neue Saison sowie Einzelkarten für die ersten Vorstellungen der Saison 2022/23 sind ab sofort an allen Kassen der teilnehmenden Cineplexx Opera Kinos oder auf www.cineplexx.at/opera ­erhältlich.

Zehn Cineplexx Kinos zeigen die MET live aus New York. (c) Cineplexx

Kultur und Unterhaltung vom Feinsten

„Kulturfans steht eine großartige Opern-Saison bevor. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer wieder die renommierte MET-Opera live nach Österreich bringen können“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe. „Seit mehr als 14 Jahren holen wir Kultur-Highlights wie die MET aus New York auf die Cineplexx Leinwände und beweisen damit, dass nationaler und internationaler qualitativer Content auch im Multiplex Kino erfolgreich positioniert werden kann und von unseren Gästen sehr gut angenommen wird“, so Langhammer.

Auf einen Kurztrip nach New York mit bestem Kulturgenuss. The Metropolitan Opera

Besonderer Komfort und mehr Platz

Neben der großen Leinwand und dem vollen Hörerlebnis sind in zahlreichen der teilnehmenden Standorte auch die Premium-Sitzkategorien Cinegold verfügbar. Mit größeren Reihenabständen und angenehmen ­Doppelarmlehnen bieten diese besonders viel Platz und Komfort.

Zehn der Cineplexx-Standorte werden in Summe zehn Aufführungen live aus New York übertragen: Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Westfield Donau Zentrum, Village Cinema Wien Mitte, Cineplexx Wiener Neustadt, Cineplexx Linz, Cineplexx Salzburg Airport, Cineplexx Hohenems, Cineplexx Graz sowie Cineplexx Villach und Stadtkino Villach.

• Start der MET-Saison 2022/23 am 22. Oktober 2022 mit „Medea“ von Luigi Cherubini und am 5. November mit „La Traviata“ von Giuseppe Verdi

• Zehn außergewöhnliche Opern aus der Metropolitan Opera in New York können im gemütlichen Ambiente der Cineplexx Kinos live miterlebt werden

• Zehn teilnehmende Cineplexx Kinos von Wien, Graz über Salzburg bis Hohenems

• Gesamtes Programm, teilnehmende Kinos und Ticketpreise online unter www.cineplexx.at/opera