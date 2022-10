Warum Konzerne ihre Emissionen nur lückenhaft überblicken

Firmen weltweit wollen ihre Emissionen reduzieren. Aber damit das gelingen kann, müssen sie auch wissen, wie viel CO2 sie wo ausstoßen. Doch das Wissen über die eigenen Emissionen ist häufig lückenhaft, zeigt eine Studie.

Die Vorteile für Unternehmen, die ihren Treibhausgasausstoß senken, sind mannigfach. So gaben in einer am Donnerstagnachmittag präsentierten Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) mehr als die Hälfte der befragten Konzerne an, dass reduzierte Emissionen eine gestiegene Reputation bringen. Genauso viele Befragte sagten, dass klimafreundlicheres Wirtschaften die Betriebskosten senke.

Oft genannte Vorteile waren ferner höhere Unternehmensbewertungen, höhere Umsätze, Steuervorteile und ein besserer Zugang zu Talenten. Das Gros der Firmen verbindet Klimaschutz jedenfalls mit finanziellem Nutzen. „Klimaschutz ist ein Wettbewerbsvorteil“, sagte Hubert Meinecke, der bei BCG den Bereich Klima und Nachhaltigkeit führt.

Doch um effektiv CO2 einsparen zu können, müssen Konzerne wissen, wo sie wie viel CO2 freisetzen. Da hakt es laut der BCG-Erhebung, für die rund 1600 Konzerne aus 18 Ländern und 14 Branchen befragt wurden.