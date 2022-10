Klangforum Wien: Schürfen nach dem „Rheingold“ der Neuen Musik

„Amopera“, inszeniert von Jan Lauwers in Erl: Das Klangforum stellt sich neuen Herausforderungen.

Das Klangforum könne und wolle sich nicht darauf beschränken, die großen Werke des 20. und 21. Jahrhunderts „besser als alle anderen zu spielen“, sagt Klangforums-Intendant Peter Paul Kainrath: „Das tun wir sowieso. Sondern wir wollen an neuen Herausforderungen weiter wachsen.“ Im „Boxenstopp“ während der Pandemie etwa haben die Ensemblemitglieder Solowerke quer durch die Gegenwartsliteratur für die hochvirtuose 5-CD-Box „Solo“ erarbeitet (Kairos). Auch bei den drohenden Kürzungen für Neue Musik auf Ö1 wurde blitzschnell mit jenem offenen Brief reagiert, der mit mittlerweile mehr als 33.000 Unterschriften ein gewichtiges Argument für eine angestrebte Diskussion liefert.

Es sei „ein Fenster offen für das Neue mehr denn je“, sagt Kainrath. Das jüngste Klangforums-Projekt ist eine „Meta-Oper“ namens „Amopera – Eine dystopische Ballade“: (Vor-)Uraufführung ist am 5. November im Festspielhaus Erl. Inspiriert von Peter von Matts „Liebesverrat“, einer Art Literaturgeschichte der Treulosen, wurde das Opernschaffen der letzten 100 Jahre durchforstet, um „das ,Rheingold‘ der Opern der Neuen Musik“ zu heben, so Kainrath. Montiert, bearbeitet und verdichtet, ergibt sich aus den Fundstücken ein musikdramatischer Bogen: Enthalten sind etwa die Schlussszene aus Bergs „Lulu“, „Ach, ich fühl's“ aus Bernhard Langs „I Hate Mozart“ oder „A respirar ritorno“ aus Salvatore Sciarrinos „Luci mie traditrici“ (einer Oper über Gesualdos Eifersuchtsmord an seiner Frau und deren Liebhaber). Jan Lauwers zeichnet mit seiner Needcompany für die Inszenierung verantwortlich, die Bühne bildet eine Installation von Grace Ellen Barkey. Es singen und spielen Holger Frank (Bariton) und Sarah Maria Sun (Sopran), auch das Klangforum ist szenisch beteiligt.