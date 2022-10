Schmid: Razzia, Porsche und teure Maßanzüge

In Graz gab es eine Razzia bei einer PR-Firma. Thomas Schmid lieh sich schicke Autos bei Investor Ronny Pecik – dem deswegen nun Probleme drohen.

Was für Thomas Schmid ein Befreiungsschlag ist, ist für andere ein Schlag ins Gesicht: Die Aussagen des Ex-Finanzgeneralsekretärs vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bringen einige in echte Schwierigkeiten und andere in unangenehme Situationen. Bei einem PR-Unternehmen in Graz gab es diese Woche eine Hausdurchsuchung. Schmids alter Bekannter und Unternehmer Ronny Pecik steht schlecht da, weil er ihm Luxusautos geborgt hat.

Am Mittwoch gab es nicht nur bei René Benkos Unternehmen Signa eine Hausdurchsuchung in Wien. Die Ermittler statteten auch der Grazer PR-Firma ICG Integrated Consulting Group einen Besuch ab.