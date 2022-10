Die zwei Gesichter des Dominic Thiem

Dominic Thiem peilt in Antwerpen das zweite Halbfinale innerhalb von zwei Turnierwochen an.

Die Achterbahnfahrt gegen Francisco Cerúndolo führte Dominic Thiem ins Viertelfinale von Antwerpen - und wieder näher an die Top 100.

Es ist erstaunlich bis irritierend, dass ein einziges Tennismatch eine derartig qualitative Bandbreite zu bieten haben kann. Dominic Thiem zeigte im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Antwerpen, dass sein Spiel teils immer noch starken Schwankungen unterliegt, die Richtung aber stimmt. Das 6:1, 1:6, 7:5 gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo hatte von traumhaften Winnerschlägen bis hin zu einem unerklärlichem Leerlauf alles zu bieten.

Im ersten Satz agierte Thiem mit dem gewonnenen Selbstvertrauen der vergangenen Tage, basierend auf dem Halbfinal-Einzug in Gijón und dem glatten Erstrundensieg in Antwerpen. Der 29-Jährige dominierte seinen Kontrahenten nach Belieben (31:18 Punkte), und es deutete wirklich nichts darauf hin, dass Cerúndulo in dieses Match finden könnte.