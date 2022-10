Financial Literacy: Wie können wir uns in Finanzdingen weiterbilden?

Gerald Resch vom Österreichischen Bankenverband erklärt, warum das Wissen rund um Geld gerade in Krisenzeiten wichtig ist, welche nationalen Strategien es für Finanzbildung braucht und was jeder selbst für die eigene finanzielle Gesundheit tun kann.

Zahlreiche Studien bestätigen: Finanzbildung oder auch „financial literacy“ ist in der österreichischen Bevölkerung wenig verankert. Noch dazu hat der digitale Wandel unsere Konsumrealität stark verändert – sie ist komplexer und vielfältiger als früher. Und: Die Teuerungswelle hat voll zugeschlagen.

Kennen Sie sich in Finanzdingen aus? Hier geht es zu unserem Quiz: >>> Inflation, Kredit und Portfolio – Wie steht es um Ihre Finanzbildung?

All das sind also wichtige Gründe, um sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Aber wie kann man einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen? Wie sein Budget im Griff haben, finanzielle Ziele erreichen und reflektiert konsumieren und investieren?

Financial Literacy ist das Schlagwort der Stunde. Denn wer sich mit Geld und der Finanzwelt auskennt, der behält auch den Überblick über die persönlichen Finanzen und die eigene finanzielle Vorsorge. Aber wie kann dieses sehr komplexe Thema Finanzen vermittelt werden? Wo und in welchem Alter muss Finanzbildung ansetzen? Und wie können wir uns im Dschungel aus Anlagen, Zinsen, Investitionen und Aktien zurechtfinden?

Gerald Resch ist seit 2014 Generalsekretär des Österreichischen Bankenverbands. Neben Gender Diversity – also der Chancengleichheit im Finanzbereich –, Digitalisierung und nachhaltigen Finanzen ist auch Finanzbildung einer der Themenschwerpunkte des Verbandes. Mit Lisa Schöttel spricht er im „Presse- Podcaststudio“ darüber, wie es um die Financial Literacy der österreichischen Bevölkerung steht, wo und in welchem Alter Finanzbildung ansetzen muss und welche besonderen Projekte und Initiativen der Bankenverband zum Thema Financial Literacy ins Leben gerufen hat.