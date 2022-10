Lenker von Schulbus nach Kollision mit Güterzug verstorben

Der Bus wurde rund 30 Meter mitgeschleift, touchierte einen Oberleitungsmast und kam dann an einer Böschung zum Stehen.

Der 45-Jährige starb in der Innsbrucker Klinik. Bei dem Unfall wurden zudem ein elfjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Bub schwer verletzt.

Am Donnerstag war ein Schulbus an einem unbeschrankten Bahnübergang im Tiroler Bezirk Reutte mit einem Güterzug kollidiert. Der Fahrer ist nun seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall wurden auch zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren schwer verletzt.

Der einheimische Buslenker war aufgrund der Rotation des Fahrzeugs aus dem Bus geschleudert worden und rund 20 Meter neben den Gleisen zu liegen gekommen, hieß es von der Polizei. Er war nach dem Unfall nicht ansprechbar gewesen und wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Das elfjährige Mädchen wurde ebenfalls in die Klinik nach Innsbruck überstellt, der 13-jährige Bub wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Bei den Kindern soll es sich um ein deutsches Geschwisterpaar handeln.

Unfallursache weiter unklar

Die Bergung des Fahrzeuges dauerte mehrere Stunden. Die Bahnstrecke zwischen Reutte und Vils war bis Freitagfrüh gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Pfronten-Steinach und Reutte wurde eingerichtet.

Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, war indes weiter unklar, hieß es von der Polizei. Der Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.

(APA)