Selten haben sich so viele Bedrohungen überlagert. Eva Jonas befasst sich in ihrer Forschung mit Angst und Unsicherheit – und zeigt Wege auf, sie zu überwinden.

Weglaufen, kämpfen oder sich tot stellen: Wenn wir uns einer akuten Gefahr, etwa dem viel zitierten Angriff des Säbelzahntigers, gegenübersehen, laufen in uns die vor Urzeiten erlernten Programme ab. Eine akute Gefahr erzeugt Furcht und erfordert eine schnelle Reaktion. Anders ist das bei der Angst – sie bezieht sich nicht auf eine aktuell existierende Gefahr, sondern auf die Möglichkeit, dass etwas passiert. Genau mit diesen realen oder irrealen Bedrohungen – besser gesagt mit dem, was sie mit uns Menschen machen – beschäftigt sich die Sozialpsychologin Eva Jonas. Sie geht mit ihrem Team an der Universität Salzburg der Frage nach, wie wir Menschen auf Bedrohungen reagieren.

Da ist zum Beispiel der Klimawandel. Angesichts von Trockenheit, Überschwemmungen, Stürmen, Gletscherschmelze, Artenverlust und anderen potenziellen Gefahren müsste jeder Einzelne handeln. Doch das passiert nicht. „Wenn ich das Gefühl habe, ich kann allein das Ruder nicht herumreißen, bin ich eher gelähmt“, nennt Jonas eines jener Reaktionsmuster, die für uns Menschen typisch sind: Die Angst hemmt uns, sie beraubt uns unserer Handlungsmöglichkeiten. Das kann auch dazu führen, dass man genau das Gegenteil von dem tut, was eigentlich sinnvoll wäre: Lieber sich ablenken, das Problem verdrängen und auf Urlaub fliegen, als die eigene Mobilität einzuschränken. Nicht viel anders geht es uns bei anderen Bedrohungen wie Krieg, Blackout oder Pandemie.