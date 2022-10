7490 Neuinfektionen, Sieben-Tages-Inzidenz bei 750,9

Die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten ging im Vergleich zum Vortag um 41 zurück. Die effektive Reproduktionszahl sank unter eins.

Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter ab. Am Donnerstag wurden österreichweit 7490 Neuinfektionen registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (9685). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 750,9 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In den Spitälern müssen zurzeit 2339 Infizierte behandelt werden. Das sind um 41 weniger als am Donnerstag.

125 Corona-positive Personen auf Intensivstationen. Das sind sieben weniger als am Donnerstag, jedoch vier mehr als vorigen Freitag. Insgesamt gab es in der vergangenen Woche einen Rückgang von 199 Infizierten in den Spitälern.

Neun weitere Todesfälle

Vor einer Woche - am vergangenen Freitag - wurden noch 13.069 Neuinfektionen vermeldet. Aktuell gibt es in Österreich 112.720 aktive Fälle, um 48 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.387.830 bestätigte Fälle gegeben.

Die Behörden registrierten neun weitere Todesfälle. In der vergangenen Woche gab es 46 Covid-Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.980 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind 232,4 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Reproduktionszahl sinkt unter eins

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, sank am Freitag auf 0,91 ab. Damit liegt sie unter dem kritischen Wert von 1. Das geht aus der veröffentlichten Schätzung von Experten der Ages und der TU Graz hervor. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 1,04. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen ist nunmehr rückläufig und beträgt minus 2,5 Prozent.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 143.061 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon waren 116.584 aussagekräftige PCR-Tests. 6,4 Prozent fielen positiv aus. Im Schnitt gab es in der vergangenen Woche täglich knapp 99.000 PCR-Analysen, die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 6,4 Prozent.

(APA)