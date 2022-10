Beinahe wurde der belgische Justizminister entführt. Ich fuhr in seine Heimatstadt Kortrijk, in der Vincent van Quickenborne auch Bürgermeister ist.

Ursprünglich auf Pablo Escobars Kolumbien gemünzt, wird seit Neu-estem auch Belgien ein „Narko-Staat“ genannt. Da der Hafen Antwerpen noch nicht vollständig automatisiert ist, nur ein Prozent der Container kontrolliert wird und ein korrupter Zöllner auch schon mal eine Million verdienen kann, wird Europa maßgeblich über Antwerpen mit Kokain versorgt. Als die Behörden die Kommunikation der Narko-Barone knackten, sprach der belgische Bundesanwalt mit bleichem Gesicht von einer „alle Ebenen der Gesellschaft“ erfassenden Korruption, von einer „Welt, aus der die Moral völlig verschwunden ist“. Zwar wurden 1200 Verdächtige verhaftet, die mehrheitlich wohl niederländischen Gangster wehren sich aber: In Antwerpen knallt es jede Woche, und Mitte September gelang ihnen beinah der Versuch, mit Kalaschnikows den belgischen Justizminister zu entführen. Vincent van Quickenborne und seine Familie müssen sich seither in einem Safe House verstecken.

„Quickie“, seit 2020 Minister für Justiz und Nordsee, machte schon 1996 in den „weißen Komitees“ zur Aufarbeitung der Dutroux-Affäre von sich reden und als „Senator Q“ mit der Genozid-Anklage gegen den Israeli Ariel Scharon. Der Liberale mit der Neigung zu viralen „Medienstunts“ ist seit 2013 auch Bürgermeister seiner Heimatstadt Kortrijk in Westflandern, 77.000 Einwohner, die irgendwo schon zur Millionenagglomeration Lille gehört. Es war auch Französisch zu hören, Autos durften im Zentrum nur hinter Fahrrädern herfahren. Ich hielt auf dem zentralen „Viehmarkt“ und erkundete mit der Frage, wo sich das (derzeit unbewohnte) Haus des Bürgermeisters befindet, die Stimmung. Ein Ruheständler mit Methusalem-Bart stand in einem flauschigen beigen Schlafrock auf seinem Balkon im ersten Stock. Da er mit einem Operngucker das Marktgeschehen verfolgte, hielt ich ihn für gut informiert, er kämpfte aber mit seinem Gedächtnis. Auch die palästinensischen Barber und der herbeirasende Jung-Tschetschene Bajsangur, benannt nach Heerführer Bajsangur von Benoj, wollten nichts von einer Narko-Mafia gehört haben. Alteingesessene, darunter ein Papa mit zwei Kindern in einem überdachten Spezial-Lastenrad, reagierten mit nichts ahnender Abwehr: „Wir haben es auch nur in der Zeitung gelesen.“ Erst ein pensionierter Journalist wusste alles. Seine Einschätzung: „Das sind Niederländer.“ Als ich weiterfragte, wechselte er das Thema.