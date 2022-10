Und dann werden wir zurück in den Alltag gespuckt

Bilder von einer Fashion Show, Videos von Frauen im Iran, die sich ihre Haare abschneiden, von Schauspielerinnen, die es ihnen gleichtun, aber sich mit einer symbolischen Strähne begnügen. Da verlässt mein Blick den Bildschirm und bleibt an Wackelaugen-Stickern meines Kindes hängen.

Fünf Tage die Woche beginnt mein Morgen in Tel Aviv-Jaffa gleich. Ich gehe mit meinem Kind unsere Straße hinunter, durch eine versteckt liegende Gasse, an einem kleinen Supermarkt vorbei, eine gewundene Wohnstraße entlang, weitere Treppen, bis wir vor einem mit Ornamenten verzierten Metalltor ankommen, das wie ein Portal aussieht. Ich gebe den vierstelligen Code ein, das Tor öffnet sich freundlich summend. Mein Kind gleitet von meiner Hand in die der Erziehenden, von einer Welt in die andere, einer Sprache in die andere.

Es ist noch sehr früh, denn wir gehen so zeitig los, dass wir im Tempo eines Kleinkindes laufen können, was die Wegzeit verdoppelt. Unseren Weg begleiten jedes Mal andere Stimmungen, Fragen, Gespräche, Geschichten. Einmal halten wir vor einem Haus, an dem wir jeden Tag vorbeikommen, aber diesmal erklingt ein Klavierspiel, dem wir eine Weile zuhören. Ein andermal begegnet uns eine Katze, eine von vielen im Viertel, die sich alle gleichen, diese aber begleitet uns nach kurzen Streicheleinheiten den Rest des Weges. Die Wiederholung scheinbar gleicher Dinge setzt sich fort. Dabei färbt jede kleine Verschiebung unseren Tag. Am Tag mit der Katze fällt mir das Bild im Film „The Matrix“ ein, in dem das zweifache Auftauchen der gleichen Katze einen Hinweis auf einen Fehler in der Matrix, einen Sprung in der Realität darstellt. An einem anderen hängt mir eine Frage nach, die das Kind gestellt hat: Mama, was ist die Flut?

Denken wir uns eine Welt, in der alles, was wir uns vorstellen können, Realität werden kann. Es beginnt in unseren Timelines: In wenigen Minuten eines TikTok oder Instagram-Binge, auf dem Klo sitzend, können wir zwischen unzähligen Lebensentwürfen, Ideen, Gedanken, persönlichen Geschichten, Trends, Konzepten, Orten, Bildwelten, Landschaften switchen, können wir endlosen Nachrichtenmeldungen, Haltungen, Meinungen, Diskussionen und Streitgesprächen auf Twitter folgen.

Wann haben wir zuletzt das Gefühl gehabt, dass die Dinge irgendwie zur Ruhe kommen werden? Jeder Tag, jede Stunde wird von weiteren globalen, politischen oder sozialen Dramen eingeleitet. Wir haben die Illusion eines Überblicks, sind scheinbar allwissend und zugleich gefangen in einem Zustand der Überwältigung. Das ist ebenso desorientierend wie inspirierend, es zieht uns in einen Strudel aus Welten, die Zeit rast und steht zugleich still, und schließlich werden wir halb taumelnd zurück in unseren Alltag gespuckt.

Astronaut:innen erzählen von dem sogenannten Overview Effect. In einer Dokumentation meint der Astronaut Ron Garan, jeder, der im Weltraum war, würde dasselbe sagen, dass es ebenso eindrucksvoll wie ernüchternd sei, diese papierdünne Hülle zu sehen und zu realisieren, dass sie jedes Wesen auf der Erde vor der Unwirtlichkeit des Weltraums bewahrt, vor dem Tod. Ich frage mich, ob der Effekt nicht auch ein umgekehrter sein könnte und ein Gefühl großer Vergeblichkeit angesichts der Bedeutungslosigkeit unserer Existenz auslösen könnte, angesichts der kurzen Zeitspanne, in der wir leben, und angesichts all der Punkte, in denen wir anderen gleichen – wo wir unsere Existenz doch für so individuell halten. Wir müssen unser Dasein wichtig oder ernst genug nehmen, um in unserem Tun Sinn zu sehen und ihm Sinn geben zu können. Oder kann diese Übersichtsperspektive uns das esoterisch angehauchte Gefühl geben, dass wirklich alles mit allem verbunden ist?