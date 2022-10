Robert Schindel: Was geht mich Israel an

Drucken

Hauptbild • „Ich hab' das Gefühl, das gehört alles mir.“ Blick auf Jerusalem. • Getty Images

Ein Jude wurde ich für mich selbst erst nach meiner ersten Israelreise. Langsam begriff ich, dass ich in Österreich so leben konnte, wie ich lebte, weil es diesen jüdischen Staat gab. Das sagen die Juden in der Diaspora zwar immer. Nun aber schien ich den Satz tatsächlich zu verstehen.

Ach, die erste Liebe –

macht das Herz mächtig schwach,

Und die zweite Liebe –

weint der ersten nur nach,

Doch die dritte Liebe –

schnell den Koffer gepackt,

schnell den Mantel gesackt,

und das Herz splitternackt.

Bulat Okudshawa,

deutsch von Wolf Biermann

Bevor ich wusste – im Kindergarten –, dass ich jüdisch bin, wusste ich, dass ich Kommunist bin. Sturmvogel, Junggardist, FÖJler (Mitglied der Freien Österreichischen Jugend). Aber auf der Jesuitenwiese beim Fußballspielen war ich für einen Mitspieler der Judenbub. „Das tut nichts zur Sache“, sagte meine Mutter, die aus einer gemäßigt-orthodoxen Familie stammte, „wir sind nicht fromm, wir sind ohne religiöses Bekenntnis, und da das Judentum eine Religionsgemeinschaft ist, sind wir auch keine Juden.“

„Und der Hitler?“

„Der allerdings hat mich wieder zur Jüdin gemacht.“ Mutter schwieg. Dann fuhr sie lächelnd fort: „Ich bin da, und wo ist er?“

Sie arbeitete Jahrzehnte in der Kommunistischen Partei, lehnte Israel ab oder sah den Staat Israel mehr als kritisch. Die ideologische Heimat der Werktätigen, der Unterdrückten und auch der Mehrheit der Juden sei doch die Sowjetunion. Die UdSSR, das Sowjetvolk, der geniale Genosse Stalin, der pfeifenrauchend bei uns an der Wand hing, war meine erste Liebe. Ich war wahrlich beheimatet und versorgt. Die Lieder gingen ins Ohr, Genosse Stalin, gütig. Den liebten wir, und wer liebte ihn besonders? Franziska Gruber, die Genossin aus Lilienfeld, ältere Freundin meiner Mutter, zu der ich jeden Sommer geschickt wurde.

Was ist das, die Liebe zu einem unbekannten Land? Paradiessuche? Ich war schon damals ein unheilbarer Wiener, vielleicht auch, weil ich wegen meines Aussehens nach Südfrankreich verortet wurde oder Iberogriechenland, gestandene ältere Wiener taten mich aber eh bereits in den Orient: „Ein Israelit!“

Das wollte ich nicht sein. Und mit Israel wollte ich nichts zu tun haben. Da ging ich bei aller sonstigen Opposition nach meiner Mutter. Wir waren bloß Hitlerjuden. Israel war damals der Kettenhund des amerikanischen Imperialismus.