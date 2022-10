Sieg gegen Hurkacz: Ein Schlüsselerlebnis für Dominic Thiem

Dominic Thiem steht nach Gijon in der Vorwoche erneut in einem ATP-Halbfinale.

Dominic Thiem gelingt in Antwerpen der bislang größte und wichtigste Sieg seit seinem Comeback. Der Dreisatzerfolg gegen Hubert Hurkacz dürfte mental viel bewegen.

Zum dritten Mal seit seinem Comeback und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen steht Dominic Thiem im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der Niederösterreicher bezwang in Antwerpen Hubert Hurkacz nach 2:43 Stunden Spielzeit und der Abwehr von drei Matchbällen im Tiebreak des zweiten Satzes mit 3:6, 7:6 (9), 7:6 (4). Nächster Gegner am Samstag ist der aufstrebende US-Amerikaner Sebastian Korda, Nummer 36 der Rangliste (live auf Sky).

Gegen den starken Aufschläger Hurkacz gelang Thiem zwar kein einziges Break (bei zwei Breakchancen), just in den beiden Tiebreaks aber spielte der 29-Jährige sein bestes Tennis und präsentierte sich fest entschlossen. Und er hatte bei einem Matchall für Hurkacz mit einem Netzroller auch das nötige Glück. Besonders imposant bleibt Thiems Tiebreak-Bilanz seit seinem Comeback im März, sie steht bei 10:3. Auch die Bilanz in Drei-Satz-Matches (11:5) ist stark.