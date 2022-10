Leïla Slimani: Die Angst der Männer vor dem Neuen

Cliffhanger: Am Schluss des zweiten Trilogieteils führt Leïla Slimani ihr Alter Ego ein

„Schaut, wie wir tanzen“: Im zweiten Teil ihrer Trilogie erzählt Leïla Slimani die Geschichte ihrer Familie anhand der zweiten Generation fort. Nun steht die Mutter der Erzählerin im Zentrum.

Viele Jahre sind vergangen. Jahre voller Verzicht und harter Arbeit, schlafloser Nächte und der Angst, was der morgige Tag wohl bringen wird. Aber sie haben es geschafft, Amine und Mathilde, das ungleiche Ehepaar aus dem ersten Teil der Familientrilogie von Leïla Slimani: „Das Land der anderen“. Aus kargem marokkanischem Ackerland hat Amine eine florierende Farm gemacht, die nun viel Geld einbringt. Die beiden verkehren in besseren Kreisen, und die französischstämmige Mathilde kann sich endlich Luxus leisten. Sie überredet sogar ihren Mann, einen Pool im Garten zu bauen, weil ein Pool Ende der 1960er-Jahre cool ist und wie wenig sonst ihren Stolz auf den erworbenen Wohlstand repräsentiert. Dafür muss der geliebte „Zitrangenbaum“ weichen, ein Baum, halb Zitrone, halb Orange, der für die doppelte Identität dieser Familie steht. Auch die Blumen und Lavendelbüsche müssen weg. Obwohl der Garten in den harten, einsamen Anfangsjahren besonders Mathilde einen Zufluchtsort bot, ist sie es, die den Abriss gegen den hartnäckigen Widerstand von Amine durchsetzt.

Ist die Modernität, die sich auch durch die Ankunft der ersten europäischen Hippies an einigen Küstenenklaven ankündigt, stark genug, die frühere französisch-marokkanische Gespaltenheit zu überwinden? Wie jeder gute Roman stellt auch „Schaut, wie wir tanzen“ die wichtigen Fragen und beantwortet sie durch das Schicksal ihrer Figuren. Es könnte aber auch anders gelaufen sein.

Obwohl viele Franzosen das Land verlassen haben, kennt auch zehn Jahre nach der Unabhängigkeit Marokkos niemand aus der französischen Diaspora die arabischen Straßennamen und gehen weiterhin alle zum französischen Arzt oder zu den Händlern, die hiergeblieben sind. „Nein, es gab keine Revolution, nur eine Veränderung der Atmosphäre, eine gewisse Zurückhaltung, den Anschein von Eintracht und Gleichheit.“