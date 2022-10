Verzweifeln an Europa: Ivana Sajkos Roman „Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod“.

Ich würde gerne aufwachen und mich vom Bild Europas befreien“, heißt es im Epilog zu Lars von Triers Film „Europa“, einem der Bezugspunkte in Ivana Sajkos neuem Roman. Die Autorin und Dramaturgin, deren Arbeiten so konsequent wie kompromisslos das Verhältnis von Politik, Ästhetik und Widerstand ausloten, versteht es auch in diesem Buch, eine private Tragödie kurzzuschließen mit dem größeren europäischen Zusammenhang.