Was Arnie mit der Ukraine zu tun hat

Unter dem Titel „Das Tor Europas“ zeichnet Serhii Plokhy das Porträt einer vielschichtigen Gesellschaft. Diese „Geschichte der Ukraine“ liest sich an vielen Stellen spannend wie ein Roman.

Neandertaler-Mammutjäger“, so kann man der Zeittafel am Ende von Serhii Plokhys Buch „Das Tor Europas“ entnehmen, „errichten“ um 43.000 vor Christus „Wohnstätten in der Ukraine“.

Es ist ein seltener Lapsus in diesem stringenten Buch, in dem der Direktor des Ukrainian Research Institute an der Universität Harvard die Geschichte der Ukraine aufrollt. Denn anders, als es manche wahrhaben wollen, ist Plokhys Porträt das einer „Kontaktzone“, eines „Flickenteppichs aus sprachlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Übergangsbereichen“ – wo aber „Zweisprachigkeit und Multikulturalismus zur Norm geworden“ sind: eine erfrischende Sichtweise in der Zeit eines Krieges, in dem vor allem seitens Russland versucht wird, eine Art Ein-Volk-ein-Reich-Ideologie zur Entfaltung zu bringen.

Plokhy hat für seine historische Darstellung die Form des Zeitstrahls gewählt, der „An der pontischen Grenze“ ansetzt, also bei Herodots Berichten über die Gegend nördlich des Schwarzen Meeres, und durch die Jahrhunderte läuft, um möglichst nah an unserer Gegenwart zu landen; für die deutsche Übersetzung (das Original ist englisch) hat der Historiker sein erstmals 2015 erschienenes Werk um einen Epilog ergänzt, der auf den Februar 2022 Bezug nimmt. Dass es anders auch ginge, lässt sich etwa in Kerstin S. Jobsts „Geschichte der Ukraine“, erschienen bei Reclam, nachlesen: Sie umrahmt ihre Historie durch einzelne Kapitel zu Erinnerungskultur, Traumagedächtnis und Krim-Frage.

Reichhaltiges Kartenmaterial steht dem Text voran, der sich in angelsächsischer Schreibtradition an sein Publikum wendet, abzielend also auf gute Lesbarkeit, die sich nur selten an der Notwendigkeit bricht, möglichst viel Ereignis auf begrenztem Platz unterzubringen. Diesem Anspruch ist geschuldet, dass Plokhy auf Fußnoten verzichtet und seine Quellen am Ende des Buchs in lockerer Form auflistet; wer die Quelle zu einer bestimmten Information selbst zurate ziehen möchte, wird einiges an Spurensuche leisten müssen . . .