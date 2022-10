Und täglich grüßt das Murmeltier vor Big Ben. Neulich erst hat Ministerin Penny Mordaunt ein Ende der Tory-Seifenoper gefordert, ehe sie für Premierministerin Liz Truss im Unterhaus einsprang – just jene Truss, die sie bei der Vorwahl im Juli mit einer Meuchelkampagne kaltgestellt hatte.

Jetzt ist Mordaunt – mit einem Namen wie erfunden von Agatha Christie, wie geschaffen für eine TV-Serie, zumal eine britische – Protagonistin der Tory-Soap.

Tories revisited: Wie vor 100 Tagen sind sie wieder am Start – der geschmeidige Rishi „Brutus“ Sunak, die Adjutanten und Claqueure. Über den nebelverhangenen Ärmelkanal hallt und wallt derweil die Häme wie jene des belgischen Ex-Premiers Guy Verhofstadt: „Wie geht's euch denn so mit eurem Brexit?“ Und angesichts von Polit-Chaos und Anarchie fragen sich die Briten verwirrt: „Sind wir Italiener?“ Folgerichtig titelte der „Economist“: „Welcome to Britaly“.

Fehlt der Auftritt des Deus ex Machina, der seit einem Monat verschwunden war und sich in der Karibik in Schweigen hüllte. „Da bin ich wieder“, posaunt Boris Johnson. „Hurra“, tönt es von der einen Seite; „Oh my God“, von der anderen. In London reißen sich die Kenneth Branaghs, Hugh Grants und Emma Thompsons um die Rollen – ob die Serie nun „House of Tories“ heißen mag, „No, Prime Minister“ oder „Down and out in Downing Street“.

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2022)