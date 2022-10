Rechnungshof kritisiert fehlende Wärmestrategie und Förderabwicklung

Der genaue Weg zum Gasausstieg bei der Wärmeversorgung sei noch offen, kritisiert der Rechnungshof. Die Förderabwicklung solle an die "zeitgemäßen Ansprüche" angepasst werden.

Der Rechnungshof (RH) kritisiert, dass es immer noch keine umfassende Wärmestrategie gibt. Damit fehlten die Voraussetzungen, um "die ambitionierten Dekarbonisierungsziele, vor allem im städtischen Bereich, sozial verträglich zu erreichen", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Für Investitionsentscheidungen von Energieversorgern und Privatpersonen zum Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme wären aber strategische Weichenstellungen und Planungssicherheit nötig.

Auch der österreichische Aufbau- und Resilienzplan 2020 bis 2026 enthalte "weder Zielvorgaben noch Fördermaßnahmen für einen "grünen Übergang" in der Wärmeversorgung", kritisiert der RH. Dabei wäre der Ausbau Erneuerbarer Energien angesichts der aktuellen Lage und dem Klimawandel drängender denn je.

Viele Anträge offen

Kritik gibt es vom Rechnungshof auch an der Abwicklung der Förderungen für den Wärme- und Kälteleitungsausbau über die AWISTA. Ende 2020 seien 169 Förderanträge offen gewesen, deren Abwicklung werde noch mehrere Jahre dauern. Die ministerielle Verantwortung sei mehrmals gewechselt, das habe zu Unklarheiten geführt. "Das Anwachsen der Warteliste war auf Abstimmungserfordernisse mit dem Ministerium zur praktischen Förderabwicklung und zur Beurteilung einer geänderten Rechtslage sowie insbesondere auf fehlende Mittelfreigaben durch das Ministerium zurückzuführen", so der RH.

Der Rechnungshof empfiehlt dem Klimaministerium, in der zu erstellenden Wärmestrategie die Zielvorgaben und Maßnahmen sowie den Förderbedarf für den "grünen Übergang" zu definieren. Insbesondere sollte dabei erklärt werden, wie die Ziele in den Städten erreicht werden können und wie der hohe Anteil an erdgasbetriebenen Heizungen substituiert werden kann. Die nötigen Mittel für den Netzausbau seien freizugeben. Das Klimaministerium solle auch den Förderprozess überarbeiten, um "eine den zeitgemäßen Ansprüchen entsprechende Förderabwicklung sicherzustellen".

Klimaministerium hält dagegen

Das Klimaministerium kontert in einer Stellungnahme, dass seit dem Rechnungshofprüfungszeitraum mit den Ländern weitergearbeitet wurde. So wurden bereits 80.000 Registrierungen und Anträge für den Umstieg auf saubere Heizungssysteme gestellt. Dazu kommen Zusatzförderungen. Von 2023 bis 2026 liege der Schwerpunkt auf der Unabhängigkeit von russischem Erdgas in den Bereichen Industrie, Energieversorgung und Raumwärme. Dafür seien rund 2,5 Mrd. Euro reserviert.

Die Kritik des Rechnungshofes, dass der Aufbau- und Resilienzplan weder Zielvorgaben noch Fördermaßnahmen enthalte, streitet das Ministerium ab: "Beim Aufbau- und Resilienzplan gibt es klar festgehaltene Meilensteine für die Zielerreichung, Wirksamkeitsprüfung und Kriterien der Kosteneffizienz und insbesondere auch ein klares Prüfungs- und Kontrollsystem. Damit sind sowohl Zielvorgaben als auch Fördermaßnahmen vorhanden."

Zur AWISTA merkt das Klimaschutzministerium an: ""Um die Abwicklung der Fernwärmeprojekte zu verbessern, wurde im Zuge des Erneuerbaren Ausbaugesetzes die Abwicklungsstelle von der AWISTA zur KPC überstellt. Es gibt noch 139 AWISTA-Projekte, die in den Jahren 2013 bis 2020 beantragt und noch nicht umgesetzt wurden. Das liegt zum Teil an nicht erfüllten Fördervorraussetzungen, zum Teil gab es bis 2020 einen Umsetzungsstau. Diese Projekte können aber weiterhin umgesetzt werden, das Budget dafür ist reserviert."

(APA)