Eine Kunst, die wenig Trost bietet

„General Alert“ ist eine harte Ausstellung. Am Wiedner Gürtel zeigt sie Kunst, die ihren Schöpfern half, Regimen zu trotzen und Kriegstraumata zu verarbeiten.

No teeth . . .? A mustache . . .? Smell like shit . . .? Bosnian Girl“, steht auf dem Plakat in einem Schaufenster am Wiedner Gürtel. Das Foto der blassen Schönheit, die einen dazu ernst anblickt, passt gar nicht zu der abwertenden Beschreibung aus dem Jugoslawien-Krieg. Der Typ, der sich an der Nebentür gerade bei der Caritas anstellt, findet es trotzdem lustig, grinst die Betrachtenden herausfordernd an. Šejla Kamerić ist derlei gewohnt. 2003 ließ die bekannte bosnische Künstlerin dieses Selbstporträt in ihrer Heimat Sarajewo plakatieren, als Erinnerung an den Völkermord von Srebrenica. Es ist mittlerweile ihr Signatur-Werk, hängt auch in der Tate Modern London.

Und eben hier, in einem der vielen leer stehenden Geschäfte am Wiedner Gürtel. In dreien davon zeigt die „Kontakt Sammlung“ – zu der man nicht Kunstsammlung der Erste Bank sagen soll, weil sie das juristisch nicht ist, sondern dem gemeinnützigen Verein Kontakt gehört – einen bedrückenden Einblick in ihre Tiefen und Neuankäufe. Es ist ein heftiger Exkurs darüber, wie sich Krieg und Gewalt in die Konzeptkunst der Länder des früheren Ostblocks eingeschrieben haben. Österreich ist hier mit eingeschlossen: als ein Tatort des Holocaust, als mentaler wie geografischer Nachbar und einstiges Tor in den Westen für viele der in dieser herausragenden Sammlung vertretenen Künstler und Künstlerinnen.