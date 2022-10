Paris: Auf der Suche nach dem verlorenen Idyll

Drucken

Hauptbild • Die „neue Altstadt“ von Le Plessis-Robinson kurz vor Paris bietet Romantik und heile Welt für die Mittelschicht. • Jahn

Rund um die französische Hauptstadt wird das Konzept der neuen traditionellen Architektur immer beliebter: viel Wasser, viel Grün, Urbanismus in menschlichen Dimensionen, keine Autos an der Oberfläche. Zu schön, um wahr zu sein?

Es waren die Könige der Postmoderne, die glaubten, die Pariser Vororte retten zu können: Ricardo Bofill und Manuel Núñez Yanowsky betonierten riesige Plattenbauten mit neoklassizistischem Design in die Beaulieus, die sich zwar als Filmkulisse eigneten, Bewohnern und Behörden aber Kopfzerbrechen machten. Gedacht als „Versailles fürs Volk“, diskutierte man später gar den Abriss der Espaces d'Abraxas. Inzwischen wurden zwar manche der über die Île-de-France verstreuten Bauten saniert, die einschüchternde Geste blieb aber: riesige Bühnenbilder mit Wiederholungen von Versatzstücken, nur auf sich bezogen, die Bewohner Komparsen in einem Stück ohne Schlussapplaus – absurdes Architektur-Theater, bei der Uraufführung bewundert von Architektur-Aficionados.

Szenenwechsel von der westlichen in die südliche Vorstadt: auch hier Plattenbauten, aber ohne Attitüde, fünf Stockwerke hoch. Die Resträume dazwischen sind austauschbar, sehen aus wie überall in europäischen Vorstädten der 1960er-Jahre: Parkplätze und Abstandsgrün. Dann ändert sich das Bild: Zwischen glatten Wohnblocks öffnet sich ein Platz, flankiert von einem klassizistischen Theater und einer dunkelgrünen Markthalle im Stil von Victor Baltard; gegenüber ein Wohnturm mit Pyramidendach, Bögen, Säulen, Mansardenfenstern im dunkelgrauen Steildach. Bunte Fähnchen flattern über dem Platz, liebevoll gepflegte Blumenarrangements säumen die Gehsteige. Der Vorstadtflaneur hat hier aber nicht die Altstadt von Le Plessis-Robinson erreicht – im Gegenteil! Im ganzen Gemeindegebiet stehen Kräne, werden Wohnbauten abgebrochen, um neuen Gebäuden Platz zu machen; schlichte Nachkriegsklötze müssen weichen, und an ihrer Stelle entstehen Altbauten! Was ist hier passiert?