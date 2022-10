Musk will Jobs bei Twitter abbauen

Twitter. Der Tesla-Chef will Twitter übernehmen und Tausende Jobs abbauen. Indes wollen die Behörden Musks Geschäfte unter die Lupe nehmen.

SanFrancisco. Elon Musk plant einem Zeitungsbericht zufolge einen Jobkahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7500 auf rund 2000 zu senken, schrieb die „Washington Post“ am Donnerstag. Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Einem Insider zufolge trat das Unternehmen den Berichten in einem E-Mail an alle Mitarbeiter entgegen. Demnach schrieb Twitter-Rechtsabteilungsleiter Sean Edgett in dem Mail, dass es keine Pläne für unternehmensweite Kündigungen gebe.

Nach monatelangem Hin und Her soll die 44 Milliarden Dollar (45 Mrd. Euro) schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden – wenn es nicht wieder Ärger gibt. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt: Ist der Kauf bis 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess. Die Twitter-Aktie ist am Donnerstagabend nachbörslich eingebrochen und hat zeitweise nur 49 Dollar gekostet, obwohl Musk 54,2 Dollar zahlen will.

Twitter hat „großes Potenzial“

Der Tesla-Chef hatte sich eigentlich schon im April mit Twitter auf die Übernahme geeinigt. Im Juli erklärte er die Vereinbarung jedoch wegen angeblicher Falschangaben zu Fake-Accounts für ungültig. Twitter klagte auf Einhaltung des Kaufvertrags. Anfang Oktober erneuerte Musk sein Kaufangebot dann überraschend wieder.

Er stellte jedoch die Bedingung, dass das Gerichtsverfahren um die Übernahme beigelegt wird. Twitter lehnte dies ab. Das Unternehmen ist misstrauisch, da Musk sein Offert von der Finanzierung abhängig macht und sich so womöglich doch noch einen Hinterausgang offenhält.

Musk sagte am Mittwoch bei der Präsentation der Tesla-Quartalszahlen, dass er und andere Investoren „offenkundig“ zu viel für das Onlinenetzwerk zahlten. Allerdings habe Twitter auch „unglaubliches Potenzial“. Das klang zumindest so, als ob er sich inzwischen damit abgefunden habe, den teuren Deal abzuschließen.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg brachte in der Nacht zum Freitag noch ein mögliches Hindernis ins Gespräch. Im Weißen Haus werde überlegt, ob einige Deals von Musk – inklusive der Twitter-Übernahme – einer Prüfung mit Bezug auf die nationale Sicherheit unterzogen werden könnten. Nach einer solchen Prüfung können Transaktionen untersagt werden. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium. Zudem überlegten die Behördenmitarbeiter noch, ob überhaupt Werkzeuge zur Verfügung stehen, die eine genauere Überprüfung erlaubten.

Einfluss durch China?

Eine Möglichkeit sei, dass die Kommission zu ausländischen Investitionen in den USA (CFIUS) aktiv werde, welche unter der Aufsicht des Finanzministeriums stehe, hieß es. Hintergrund sei, dass zu den Geldgebern von Musks Unternehmen verschiedene ausländische Investoren gehörten, darunter der saudische Investor Prinz Alwalid bin Talal und die Kryptoplattform Binance, welche in Shanghai gegründet wurde. Ein Ministeriumssprecher erklärte, dass die CFIUS sich nicht öffentlich dazu äußere, welche Investitionen sie überprüfe oder nicht.

Musk ist Chef des US-Elektroautobauers Tesla, des Raumfahrtunternehmens SpaceX und einiger weiterer Firmen, und der Wert seiner Aktien und Beteiligungen macht ihn zurzeit zum reichsten Menschen der Welt. Da Tesla ein großes Werk in Shanghai hat, das sehr wichtig für die Firma ist, wurde in der Öffentlichkeit schon früher die Sorge geäußert, Musk könne bei Twitter zum Beispiel die Meinungsfreiheit rund um China einschränken, um sich mit der Führung in Peking gutzustellen.

Zuletzt erntete Musk Kritik für zwei außenpolitische Vorstöße. So schlug er vor, aus Taiwan eine „Sonderverwaltungszone“ unter chinesischer Herrschaft zu machen. Die Regierung in Taipeh wies das als „inakzeptabel“ zurück. Auch plädierte Musk dafür, die Ukraine solle die von Russland widerrechtlich annektierte Krim verloren geben und einem Referendum unter UN-Aufsicht in ihren von russischen Truppen besetzten Gebieten zustimmen. Auch aus Ärger über die scharfe Kritik ukrainischer Politiker erklärte Musk dann, dass SpaceX den Internetdienst von Starlink in der Ukraine nicht dauerhaft finanzieren könne. Später hat er eingelenkt und will die Kosten doch weiter tragen. (Reuters/DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2022)