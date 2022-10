Adidas kappt Prognose

Sportartikel. Die China-Flaute und eine Rabattschlacht mit Nike dämpfen die Geschäftsaussichten.

München. Konjunkturschwäche in China, Rückzug aus Russland und eine Rabattschlacht mit Weltmarktführer Nike: Der Sportartikelkonzern Adidas muss seine Gewinn- und Umsatzerwartungen zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten zurückschrauben. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde in diesem Jahr nur noch bei 500 Millionen Euro liegen, teilte die Nummer zwei auf dem Weltmarkt am Donnerstagabend in Herzogenaurach mit. Das wäre ein Rückgang um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr (1,49 Milliarden). Bis zur Jahresmitte hatte Adidas noch auf einen Gewinnanstieg auf 1,8 Milliarden gehofft, danach immerhin noch auf 1,3 Milliarden.

Die Adidas-Aktie brach im Späthandel deutlich ein. Nun will der scheidende Vorstandschef, Kasper Rorsted, mit einem Kostensenkungsprogramm gegensteuern.

Der schwache Euro belastet das Unternehmen, weil in der Sportbranche in Dollar eingekauft wird; ebenso belasten die steigenden Lieferkosten. Dazu kommen der teure Rückzug aus Russland und die Beilegung eines Patentstreits mit Nike um Sportschuhe.

Hoffnung auf WM in Katar

Deshalb korrigierte Adidas auch die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr: Statt bis zu neun Prozent Wachstum seien nur noch rund fünf Prozent Zuwachs drin. Selbst um das zu schaffen, muss das Geschäft im vierten Quartal um mindestens zehn Prozent anziehen. Adidas setzt dabei auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. (Reuters)

