Sieg gegen Hurkacz: Ein Schlüsselerlebnis für Dominic Thiem

Erster Sieg gegen Nummer elf der Welt bringt Antwerpen-Semifinale.

Antwerpen/Wien. Zum dritten Mal seit seinem Comeback und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen steht Dominic Thiem im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der Niederösterreicher bezwang in Antwerpen Hubert Hurkacz nach 2:43 Stunden Spielzeit und der Abwehr von drei Matchbällen im Tiebreak des zweiten Satzes mit 3:6, 7:6 (9), 7:6 (4). Nächster Gegner heute ist der aufstrebende US-Amerikaner Sebastian Korda, Nummer 36 der Rangliste (live auf Sky).

Gegen den starken Aufschläger Hurkacz gelang Thiem zwar kein einziges Break (bei zwei Breakchancen), in den beiden Tiebreaks aber war der 29-Jährige voll da und hatte bei einem Matchball von Hurkacz mit einem Netzroller auch das nötige Glück. „Dieser Sieg ist unglaublich“, erklärte Thiem nach dem Spiel. „Es ist der erste gegen so einen Topspieler seit meinem Comeback.“ Für den Schützling von Nicolás Massú dürfte dieser Erfolg tatsächlich ein Schlüsselerlebnis sein. In den vergangenen Wochen war Thiem eben an Hurkacz (Metz), Marin Čilić (ATP 16, Tel Aviv) und Andrej Rublew (ATP 9, Gijón) gescheitert.

Der Halbfinaleinzug bringt Thiem zurück in die Top 115. Löst er in Antwerpen das Ticket für das Endspiel, ist die Rückkehr in die Top 100 perfekt.

Halep liefert positiven Dopingtest

Zumindest 2022 keine weiteren Turniere bestreiten wird Simona Halep. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Rumänien wurde bei den US Open positiv auf die verbotene Substanz FG-4592 (Roxadustat) getestet und vorläufig gesperrt. Der derzeitigen Nummer neun droht im Fall eines Schuldspruchs im laufenden Verfahren eine längere Sperre. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2022)