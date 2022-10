Snapchat mit Miniwachstum

Foto-App. Die Nutzerzahlen von Snapchat steigen, doch Konjunktursorgen bremsen die Anzeigenerlöse.

Los Angeles. Das Geschäft der einst explosiv wachsenden Foto-App Snapchat legt kaum noch zu. Mit einem Umsatzplus von sechs Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar (1,15 Mrd. Euro) verbuchte die Betreiberfirma Snap im vergangenen Quartal ihr bisher langsamstes Wachstum. Die Anleger treibt das in die Flucht: Der Aktienkurs brach im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 27 Prozent ein. Seit Jahresbeginn verlor das Papier mehr als drei Viertel seines Werts.

Snap verwies auf „erheblichen Gegenwind“ für das Geschäft, auch weil Werbekunden wegen Konjunktursorgen die Marketingbudgets kürzten. Inzwischen habe der Trend viele Branchen erfasst. Snap hatte schon im vergangenen Quartal den Abbau von 20 Prozent der Stellen eingeleitet, um die Kosten zu senken und sich auf Wachstumsbereiche zu fokussieren.

Snap setzt Hoffnungen in das Geschäft rund um sogenannte erweiterte Realität, bei der digitale Objekte auf dem Bildschirm in reale Umgebungen integriert werden. Bei Snapchat kann man damit etwa Modeartikel oder Kosmetik vor dem Kauf virtuell ausprobieren. Man müsse beim Geldverdienen in dem Bereich aber noch besser werden, räumte Finanzchef Derek Andersen ein.

Das Snap-Geschäft kühlte sich rasend ab. Im ersten Quartal dieses Jahres war der Umsatz um 38 Prozent gewachsen, davor waren auch 50 oder 60 Prozent üblich. Der Quartalsverlust weitete sich zuletzt auf 359,5 Millionen Dollar aus, von knapp 72 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg in drei Monaten von 347 auf 363 Millionen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer sank von 3,20 auf 3,11 Dollar.

Snap verwies auch auf verstärkte Konkurrenz um Online-Werbeausgaben mit Diensten wie TikTok. Auch machen Snapchat immer noch die Maßnahmen von Apple zum besseren Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen. App-Betreiber müssen Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie ihr Verhalten quer über verschiedene Anwendungen hinweg verfolgen wollen. Viele Nutzer lehnten dies ab – das torpedierte zahlreiche Geschäftsmodelle bei Online-Werbung. Anders als etwa der Facebook-Konzern Meta hat Snap die Maßnahmen von Apple grundsätzlich unterstützt und bemüht sich um Lösungen für Werbekunden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2022)