Die geliebte Stimme wird zum Hassobjekt

Vorsicht beim Telefonieren! Diese Erkenntnis gab es lang vor Talks mit türkisen Ex-Kanzlern.

Tief unten in den Gewölben des „Gegengifts“ beschäftigt sich eine Sektion diskret mit moderner Dialogkultur. Eines ihrer wichtigsten Projekte untersucht „Finale Ferngespräche in Fiktion, Film und Freunderlwirtschaft“ (FFFFF). Seit der Ära des Vierteltelefons hat sich dadurch bei uns ein profundes Wissen über derartigen Verkehr angesammelt. Selbstverständlich wurde nun auch jenes Audiofile analysiert, in dem vor einem Jahr der damals scheidende Bundeskanzler, Sebastian K., und der potenzielle Kronzeuge Thomas S. mutmaßlich gegeneinander kommunizieren.

Fazit der FFFFF: Es handle sich um Slim-Fit-Literatur, die den Begriff Bündnistreue in der höchsten Steigerungsstufe negativiere, gemäß dem Motto „Feind – Todfeind – Parteifreund“. Die Aufnahme habe keine Chance, in die Charts der besten Telefonate der darstellenden Künste zu kommen. Dazu sei der Smalltalk zwischen K. und S. allzu beschränkt. Kein Vergleich zu Alfred Hitchcocks Thriller „Dial M for Murder“, in dem der Ermittler durch äußerste Beharrlichkeit die raffinierte Tat aufdeckt!