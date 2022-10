Droht „Katastrophe“ um Staudamm in der Ukraine?

Russland und Ukraine werfen einander gegenseitig geplante Angriffe vor.

Wien/Kiew. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, hat Russland unterstellt, „ein groß angelegtes Desaster im Süden der Ukraine“ vorzubereiten. Russische Truppen hätten dort den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka vermint und könnten ihn in die Luft jagen, um vorrückende ukrainische Truppen zu zerstören. Umgekehrt behaupten russische Quellen, dass Kiew das Wasserkraftwerk angreifen wolle. Auch der russische General Sergej Surowikin sagte, Kiew bereite die Zerstörung des Damms vor.

Der Damm hält 18 Millionen Kubikmeter Wasser zurück. Eine Sprengung würde eine Flutwelle auslösen und mehr als 80 Orte entlang des südlichen Dnjepr überschwemmen. Hunderttausende Menschen wären betroffen, die Wasserversorgung von großen Teile der Südukraine würde womöglich zerstört. Außerdem würde ein „Terrorangriff“ dem AKW Saporischschja das Kühlwasser entziehen, das aus dem Stausee stammt.

Angriff unter falscher Flagge?

Das Institute for the Study of War in Washington hält es für wahrscheinlich, dass Russland die Stimmung für einen Angriff auf das Kraftwerk unter Flagge vorbereitet. Die von Russland besetzte Großstadt Cherson wird in diesen Tagen evakuiert, Zivilisten mit Fähren auf die andere Seite des Flusses gebracht. Die US-Denkfabrik spekuliert, dass Moskau mit einem Manöver unter falscher Flagge auch von Niederlagen auf dem Schlachtfeld ablenken wolle. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2022)