Eine Drohne in der Nähe des Flughafens von Bergen im Westen des Landes hat zuletzt zu einer kurzen Unterbrechung des Flugverkehrs geführt.

In Norwegen häufen sich die Zwischenfälle mit Russen und Drohnen. Spioniert hier Russland Europas wichtigsten Gaslieferanten aus?

Wien/Oslo. Als neulich in Norwegen die Festnahmen russischer Drohnenpiloten für Aufsehen sorgten, sprach die russische Botschaft von „Panik“ und „Hysterie“. Es handle sich doch nur um Touristen, die Norwegens „wunderschöne Landschaft“ fotografieren wollten. Aber an dieser Version gibt es Zweifel. In Norwegen wird der Verdacht gehegt, dass die „Touristen“ nicht Fjorde oder andere Naturjuwele ablichten wollten, sondern kritische Infrastruktur.

Im September schreckten die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee auch Norwegen auf. Denn das Königreich ist mittlerweile Europas wichtigster Gaslieferant. Es wird 2022 mehr Gas nach Europa gepumpt haben als Russland. Auch bei der Versorgung Österreichs spielt Oslo eine zentrale Rolle. Experten bezeichnen Norwegens Gasinfrastruktur als „größtes und wichtigstes Sabotageziel“ in Europa und sie werfen der Politik vor, das Thema trotz Warnungen von Geheimdiensten unterschätzt zu haben.

Der Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines erfolgte just im zeitlichen Umfeld zur Eröffnung der Baltic Pipeline, die norwegisches Gas nach Polen bringt. Wer auch immer die Saboteure waren, sie führten dem Westen auch die Verwundbarkeit seines Wohlstands vor Augen, der eben an Unterwasserkabeln und Pipelines hängt, durch die Strom, Daten und Gas fließen.