Werden die neuen Kreditregeln aufgeweicht?

Kreditzinsen, Baukosten, Immobilienpreise – alles ist gestiegen. Doch einen Immobilienkredit erhält man nur noch unter erschwerten Auflagen. Jetzt fordert Finanzminister Magnus Brunner von der Aufsicht eine Lockerung.

Wien. Eigentlich sollten Finanzaufseher unabhängig von der Politik arbeiten. Doch in der Debatte um Immobilienkredite werden die Fronten zunehmend überschritten. Zu Recht?

In einem Brief hat sich Finanzminister Magnus Brunner an den Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) gewandt. Sein Begehr: eine Lockerung der erst im Sommer verschärften Kriterien für die Vergabe von Immobilienkrediten. Es solle geprüft werden, ob die sogenannte KIM-Verordnung in ihrer derzeitigen Form noch zeitgemäß sei.